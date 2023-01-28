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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب مفاجئ لـ صلاح.. جارديان تكشف قائمة أفضل 100 لاعب في العالم2022

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية"، عن قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في العام خلال العام الماضي (2022)، والذي شهد تراجع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول مقارنة بالأعوام الماضية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح احتل أدنى ترتيب له في استفتاءها السنوي منذ عام 2019، حيث حل في المركز العاشر.

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وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح ساهم في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في 5 مواسم، لكنه عاش لحظات قاسية منها خسارة أمم إفريقيا مع منتخب مصر وعدم التأهل إلى نهائيات كأس االعالم 2022.

ورغم تراجع ترتيب محمد صلاح عالميا، إلا أنه الأول عربيا وإفريقيا في قائمة اختيارات صحيفة “جارديان”.

ميسي يتصدر الترتيب

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب، وحل زميله كليان مبابي في المركز الثاني، بينما احتل كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد المركز الثالث رغم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2022، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رابعا، ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد خامسا.

وجاء كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي سادسا، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة سابعا، وفينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ثامنا، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد تاسعا، ومحمد صلاح عاشر، وفي مفاجأة آخرى  تواجد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ في ترتيب متأخر إذ احتل المركز الحادي عشر، ونيمار دا سليفا لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثاني عشر.

وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى صفوف النصر السعودي في المركز (51)، والجزائري ريال محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز (57).

وتواجد 5 لاعبين مغاربة في قائمة “جارديان” لأفضل 100 لاعب في العالم، وهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الـ 16، ويايسين بونو حارس مرمى إشبيلية في المركز الـ 43، وسفيان أمرابط لاعب فيورنتينا في المركز الـ 49، وحكيم زياش لاعب تشيلسي في المركز الـ 63، وعز الدين أوناحي لاعب أنجيه في المركز الـ 79.

جارديان محمد صلاح ليفربول ميسي رونالدو زياش

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