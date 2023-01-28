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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدي البلد يكشف الساعات الأخيرة في الأهلي قبل السفر إلي المغرب

صدى البلد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى الى المغرب مساء اليوم، للدخول فى معسكر مغلق مبكر استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى للبطولة .

ويرأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، بناء على قرار مجلس الإدارة، ومعه خالد مرتجى أمين الصندوق منسق عام، والدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفنى واللاعبون.

ويحسم الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر القائمة المسافرة، وإن كان هناك اتجاه لاصطحاب جميع اللاعبين، على أن يتم قيد الــ23 يوم الإثنين المقبل، واستبعد الجهاز الفنى كلا من: رأفت خليل ومصطفى سعد ميسى بشكل نهائى من القائمة وهناك مفاجأة كبيرة قد تحدث اليوم باستبعاد أيمن أشرف ورامى ربيعة أو محمود كهربا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على إستاد مختار التتش وسيكون هو الفيصل فى تحديد موقف حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا من اللحاق بالقائمة التى تغادر اليوم.

ومران اليوم سيكون خفيفا، خاصة أن البعثة سوف تسافر عبر طائرة خاصة لمدة خمس ساعات إلى طنجة، ويسبق المران الاخير اجتماع بين محمود الخطيب وكولر المدير الفنى للترتيب لكل الأمور الخاصة بالتدريبات وبرنامج الاستعداد لمواجهة أوكلاند سيتي.
 
 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أوكلاند سيتى النيوزلندى كأس العالم للاندية محمود الخطيب خالد مرتجي محمد شوقي

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