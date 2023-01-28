نصائح ومقترحات تربوية لتطوير الطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي .. خبراء تعليم: فرصة للارتقاء بالمستوى العلمي وزيادة الانتماء واكتساب المهارات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أول يوم فى إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير الجارى، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تسير وفق خطة استراتيجية للارتقاء بمستوى الطلاب خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطبيق مجموعة من البرامج التى من شأنها الارتقاء بمستوى الطلاب وتوعيتهم ضد العديد من المخاطر، واكتساب الطلاب المهارات التي لم يستطع اكتسابها بالشكل المطلوب خلال الفصل الدراسي.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أهمية استغلال إجازة نصف العام أمام طلاب المدارس لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في جميع المجالات والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأوضح الخبير التربوي، أن خطة وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الحالية، هي تحفيز الطلاب الضعاف في التحصيل الدراسي، خصوصاً في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، التي تعمل على زيادة الحصص الإضافية وتحسين الإداء الدراسي للطلاب الضعاف في فصول القراءة والكتابة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، كل هذا من أجل الدعم والتطوير الذاتي للطلاب الضعاف الدراسيا، وهذا ما يشغل الوزارة حاليًا.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن يجب عند التطبيق مراعاة تنمية قدرات طلاب المدارس على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الاوفيس وتنمية المهارات الشخصية لديهم، بالإضافة الأنشطة والدورات التدريبية التي تكون مناسبة في إجازة نصف العام، لتشجيع الطلاب على القراءة والتزود بالمعرفة والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية لتقديم جيل مبدع قادر على العطاء وبناء المجتمع.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى ضرورة مراعاة الأنشطة المختلفة التي يحتاجونها الطلاب، التي تساهم في تثبيت المعلومات داخل عقولهم وتساعدهم على التذكر وزيادة استيعابهم للمادة الدراسية التي يدرسونها، من خلال تنظيم رحلات مدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية وتنظيم الزيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتنظيم العروض الفنية بمختلف أشكالها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التربية والتعليم حريصة علي إعداد برامج علاجية للطلاب الضعاف دراسياً، سيتم تنفيذها خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرق الطلاب تنوعت في استغلال فترة الإجازة، فبين الاسترخاء من الاختبارات والامتحانات، والتدريب العملي في المجال الذي يدرسونه، والرحلات الترفيهية التي تشعر بالراحة، أو العمل على مشاريع خاصة، والتعليم الذاتي الذي يتم عبر الإنترنت.

وتابع: "وهنا يتحمل الآباء مسؤولية توفير فرص تعليمية أثناء العطل الدراسية، وضرورية لتعزيز مهارات أبنائهم وإبقائهم على المستوى المطلوب بهدف تأهيلهم لمرحلة جديدة في الموسم الدراسي المقبل".

وأشار الخبير التربوي، أن خطة وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطة لتطوير مهارات الطلاب فى القراءة والكتابة وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، أثناء إجازة نصف العام، تحت إشراف توجيه اللغة العربية بالإدارات التعليمية، لمساعدة التلاميذ الضعاف فى التحصيل الدراسي في القراءة والكتابة وخاصة في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية أثناء إجازة نصف العام، تستهدف الطالب الضعيف دراسيًا من خلال زيادة الحصص الإضافية لدعمه ورفع مستواه، وهو ما تسعى إليه الوزارة.

وأعلن أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير مهارات الطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسي من أهم ركائز نجاح المسيرة التعليمية، التي يشعر الطالب من خلالها بقيمة التعليم وأهمية الالتزام بالتعليمات التي تصب في نهاية الأمر بمصلحة الطالب أولًا ومن ثم أولياء الأمور، حيث أن انضباط الطالب داخل المدرسة جزء لا يتجزأ من تحقيق تطوير العملية التعليمية.

ولفت الدكتور محمد فتح الله، الى أن الوزارة تسعي دائمًا على توفير كافة عناصر العملية التعليمية التي تجذب الطالب للمدرسة وطرق توفير مناخ صحى وأمن للطلاب مع انطلاق الدراسة واهمية تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم وتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد وخلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المدارس بما يضمن خلق أجيال واعية.

ومن جانب اخر أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن حرص وزارة التربية والتعليم على وجود الأنشطة المدرسية خلال فترة الإجازات يشير إلى مدي وجود دعم تلك الأنشطة في المدارس، لافتا إلى أن الوزارة تعتبر تلك الأنشطة جزءا من دور المدرسة، وفي الوقت الذي تعمل فيه المدرسة على زيادة علاقة التلاميذ بها من خلال تنظيم الدورات والأنشطة والمسابقات المدرسة وعقد حلقات النقاش التي يشارك بها أولياء الأمور مع استضافة الندوات المختلفة.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن النشاط المدرسي داخل المدارس متواجد بصورة أفضل من الأعوام الماضية حيث كان هناك قصور في نواحي النشاط المدرسي وتم تداركه العام الحالي، لافتا إلى أن الوزارة دائما ما تحاول إيجاد حلقات الوصل بينها وبين التلاميذ وذلك بتنفيذ العديد من البرامج التي يتم تطبيقها داخل المدرسة.

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن أبرز استثمار لدي الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، هو الالتحاق الأنشطة الطلابية وتطبيق برامجها بحيث يكون لها الدور الأكبر في توفير الرعاية اللازمة للطلاب كل حسب موهبته، وإعطائهم فرصة الممارسة والتعرف بشكل اعمق على مواهبهم، في وقت أطول من الفرصة المتاحة حالياً داخل الفصل الدراسي، وتزويدها بالوسائل والإمكانات اللازمة، وتقديم التوجيه المركز والمتخصص، ما يحقق في النهاية النمو لكل طالب موهوب طبقاً لقدراته.

وتابع: "ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم فى نشر القيم الإيجابية بالبيئة المدرسية وغرسها في نفوس الطلاب وتنمية العاملين بها وترسيخ السلوكيات المهنية والمهارات الإدارية وتطوير الذات للمعلمين ومديرى المدارس".

وشددت الخبيرة التربوي، علي ضرورة أن نستغل فرصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يأتي في وقت مناسب، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يستطيع الطلاب استغلال وقت الإجازة في الذهاب إلى معرض الكتاب، والاطلاع على الكتب المفيدة، التي تفتح عقولهم وتنمي قدراتهم

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن جميع الطلاب يقضون أوقاتهم في السوشيال ميديا وشاشات الموبايل وأجهزة اللاب توب، مؤكدة أن هذه فرصة لاستغلال الوقت بشكل مناسب، وفي عمل يفيدهم، مثل القراءة، لافته إلى أن معرض الكتاب هذا العام، يركز على التفكير والإبداع والابتكار، فضلا عن تخصيص وسائل وخطوط نقل لراحة الزائرين وتشجيعهم على الذهاب له.

مواعيد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وبداية الامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادات العامة، كالآتي:

- 28 يناير.. بدء إجازة نصف العام الدراسي 2023

- 9 فبراير.. انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2023

-11فبراير.. بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

- 16 أسبوعا.. مدة الدراسة بالتيرم الثاني في المدارس

- 1 يونيو.. انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

- 6 مايو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

- 27 مايو.. بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

- 10 يونيو.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023