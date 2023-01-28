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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة : بدء عملية التصحيح لامتحانات الفصل الدراسى الأول

امتحانات
امتحانات

أعلن  الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 . 

وقال الدكتور عبد الهادى العوضى ، تستكمل اليوم عملية التصحيح الإلكتروني والرصد حيث بدأت عملية التصحيح والرصد بشكل مباشرة فور الانتهاء من أداء كل امتحان وذلك من أجل سرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها على مواقع الكلية .

وأوضح “ العوضى ” ، شهدت المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات فى المواد التى يجرى تصحيحها نسب نجاح جيده حيث جاءت العينة العشوائية فى مستوي مقبول مع مستوي الإمتحانات ونؤكد على ان عملية الرصد والتصحيح تتم بعناية وتركيز شديد من أجل نتائج مرضية للجميع.
 

جامعة القاهرة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء الامتحانات بالجامعة، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

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بعد 24 ساعة من انتهائها...إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات جامعة القاهرة

وقد تلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34,776 طالبا لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

وقد أشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآثار الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه في الأيام القليلة القادمة ستعلن تباعًا نتائج باقي الكليات.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

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