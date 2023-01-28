عاجل
بابا الفاتيكان يوضح تصريحاته الأخيرة عن المثلية الجنسية والخطيئة تشويه سمعة القادة الأوكران.. خطة من الاستخبارات الروسية وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض صورا نادرة من 140 عاما لمكة والمدينة فتاوى تشغل الأذهان .. أشعر بكرب بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبي؟.. هل طاعة الزوج مقدمة على الأم؟.. حكم قراءة القرآن من الموبايل أثناء الصلاة.. ما ثواب ذكر الله بدون تركيز ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

زيارات تاريخية.. هل تنهي القاهرة الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان برعاية الرئيس السيسي؟

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأذري

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع نظيره الأذريبجاني، عددا من مذكرات التفاهم المشتركة في مجالات الثقافة والموارد المائية، وبين وزارتي التجارة والصناعة المصرية والاقتصاد الأذرية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان والتي بدأها أمس الجمعة قادما من الهند.

مباحثات مشتركة مع أذربيجان

كما عقد الرئيس السيسي اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف في قصر "زوجلوب" الرئاسي بالعاصمة باكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتقديم خالص التعازي والمواساة بالنيابة عن الشعب المصري في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران.

السيسي ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع عددا من مذكرات التفاهم.. شاهد

لتخفيف التوترات بين أرمينيا وأذربيجان.. الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح ممر لاتشين

وشهدت المباحثات، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد الرئيس "علييف" بالمسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر، الذي كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أكد الجانبان أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي.

زيارة تاريخية إلى أرمينيا

ومن المقرر، أن يتوجه الرئيس إلى أرمينيا، بعد زيارته إلى أذربيجان، حيث وصفت وكالة الأنباء الأرمينية “أرمينبرس”، زيارة الرئيس السيسي، المرتقبة بـ"التاريخية"، وأنها فرصة لتعميق العلاقات المصرية الأرمينية، حيث من المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي، إلى أرمينيا ضمن زيارته الرسمية للمنطقة وذلك بعد انتهاء مشاركته في عيد الجمهورية الهندي.

وقالت أراكس باشايان، الخبيرة  في الدراسات العربية، في تصريحات للوكالة الأرمينية، إن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة لأرمينيا هي حدث تاريخي، حيث تعد المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري أرمينيا منذ استقلالها، موضحة أنه يجب استغلال هذه الفرصة لتعميق العلاقات مع مصر بشكل عام، لأن أرمينيا بحاجة إلى تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت أنه يمكن القول أن أرمينيا جزء من منطقة الشرق الأوسط الكبير، ولديها اتصالات تاريخية وثقافية مع مصر تمتد لقرون، وكان العنصر الأرمني حاضرًا في مصر في فترات زمنية مختلفة، بين النخبة العسكرية والسياسية، وفي التجارة والمجالات الحرفية وغيرها من القطاعات، مشددة على أن المجتمع المصري يعرف الأرمن جيدًا وأيضا أرمينيا.

أهداف زيارة الرئيس إلى أرمينيا

وعن أبرز ما يتناوله الرئيس السيسي في زيارته إلى أرمينيا، أكدت باشايان أن زيارة الرئيس السيسي ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن أرمينيا فرصة لتطوير القطاع العسكري التقني مع مصر، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية مهم للغاية، حيث لوحظ النشاط بالفعل في السياحة، وتتوفر رحلات جوية مباشرة منتظمة.

وسلطت الخبيرة الأرمينية في الدراسات العربية الضوء على وجود وعمل الجالية الأرمنية في مصر، مؤكدة أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجالية الأرمنية، وتهتم أرمينيا برفاهية الجالية الأرمنية في مصر، والتي تعتبر جسر العلاقات بين البلدين.

تسوية الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان

وعن احتمالية أن يناقش الرئيس السيسي، خلال زيارته إلى أرمينيا وأذربيجان، ما يتعلق بالخلافات بين البلدين، فهو أمر مستبعد، وذلك وفقا للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، الذي أكد أن زيارة الرئيس السيسي، إلى أرمينيا وأذربيجان، تأتي بهدف توسيع دوائر التحرك المصري، وتطبيقا لاستراتيجية الاستدارة شرقا التي شرعت فيها القاهرة منذ تولي الرئيس السيسي.

وأضاف فهمي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا وأذربيجان، لا علاقة لها بالخلافات بين البلدين، وإنما لتجديد دوائر التحرك خارجيا، خاصة في ظل وجود تركي وإيراني في هذه المنطقة، وبالتالي تسعى مصر لتعميق علاقتها مع أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أنه يوجد ترحاب كبير من هذه الدول، ومن هنا فإن الهدف من الزيارة هو تجديد العلاقة.

زيارة الرئيس إلى أذربيجان

أهداف زيارة الرئيس إلى أذربيجان وأرمينيا

وأشار إلى أن مصر تعتمد في تحقيق مصالحها، على الدبلوماسية الرئاسية، ومؤسساتها مثل الأزهر وهو له دور كبير في هذه الدول، منوها بأن هذه الدول لا يوجد بينها وبين مصر مساحات تجاذب أو تباين في الرؤى، وسيعود هذا التحرك على مصر بإيجاد مساحة تحرك كبيرة في منطقة الكومنولث وآسيا الوسطي، ما يحقق للقاهرة مكاسب متعلقة بالاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس تنقل رسالة إلى روسيا مفادها أن مصر قريبة مما يجري في الإقليم، خاصة أن روسيا لديها حضور قوي هناك، وأيضا لا يمكننا أن نطلق على الزيارة أنها مناكفة لإيران وتركيا، وإنما تأتي في إطار أن كل دولة تبحث عن مصالحها، وبالتالي تؤكد الزيارة على 3 أمور:

  • تأكيد الحضور المصري في النطاق الآسيوي.
  • تأكيد استراتيجية الاستدارة شرقا.
  • تحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول ما يعود على الاقتصاد المصري.
زيارة الرئيس إلى أذربيجان

آليات تحقيق المصالح المصرية

وأكد فهمي أهمية الأدوات المصرية في تحقيق النقاط الثلاثة وهي الدبلوماسية الرئاسية، ومؤسسات الدولة مثل الوزرات إلى جانب الأزهر صاحب الدور الكبير في جمهوريات آسيا الوسطى.

وشدد على ضرورة توظيف كل أدوات القوى الناعمة لمصر، مع هذه الدول بما يحقق المصالح الدبلوماسية العليان لأن العالم يمر حاليا بحالة سيولة، ولابد من حجز دور في الترتيبات السياسية والاستراتيجية، لأن آسيا الوسطى، والشرق، لديه ترحاب كبير ومصداقية في التحرك مع مصر بهذه المنطقة التي ستكون محل ترتيبات سياسية واستراتيجية في النظام الدولي.

الرئيس السيسي اذربيجان أرمينيا أهداف زيارة الرئيس الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان تسوية الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي: إعلان خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعين

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

السيسي ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع عددا من مذكرات التفاهم.. شاهد

لقطات من جلسة المباحثات بين السيسي ورئيس أذربيجان.. شاهد

رئيس أرمينيا: مصر من الأماكن المفضلة لمواطنينا سياحيًّا.. ومستعدون لتوسيع التعاون معها

ترشيحاتنا

علاء عبد العال مديراً فنياً للداخلية ورحيل رضا شحاتة.. شاهد

لنقص العمالة.. اليابان تطرح روبوتات عنكبوتية لفحص الصرف الصحي|شاهد

وزير الأوقاف يكرم المتميزين من الأئمة والطلاب الوافدين في حفظ القرآن الكريم .. صور

الصدفة عبر يوتيوب تجمع أما إندونيسية وابنها بعد 25 عامًا.. حكاية مؤسفة

شراكة تاريخية.. المغرب يفتتح سفارة في بغداد

عاصرت السلطان العثماني و40 رئيسا أمريكيا.. وفاة أكبر معمرة في سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

تدخن سرا.. تصرف صادم من أصالة فى كواليس برنامج سعودى أيدول.. شاهد

... اليوم العالمي لـ الجذام ..أسباب وأعراض صادمة للمرض

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

فيديو

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

تعرض للضرب بمطرقة.. لحظة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة

حاسه التنعيم الشتوى.. نجمة مسرح مصر تسخر من ياسمين عز.. فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ