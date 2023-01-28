تجارة القاهرة تبدأ امتحانات المواد الإضافية اليوم

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات المواد الإضافية بنظام الساعات الغير معتمدة .

وقال الدكتور جمال شحاته إن عقد امتحانات المواد الإضافية اليوم السبت الموافق 28 من يناير و حتى السبت 4 فبراير القادم ، وذلك على فترتين من الساعة 10إلى 11 صباحا و الفترة الثانية من الساعة 12 إلى 1 ظهرا .

و أضاف “ شحاته ” ، أنه تم إعلان جدول الامتحانات و أرقام الجلوس و أماكن الامتحانات عبر الصفحة الرسمية للكلية امام الطلاب حتى يتأكد كل طالب من مكانه .

كلية حقوق القاهرة

وعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور عبد الهادى العوضى ، تستكمل اليوم عملية التصحيح الإلكتروني والرصد حيث بدأت عملية التصحيح والرصد بشكل مباشرة فور الانتهاء من أداء كل امتحان وذلك من أجل سرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها على مواقع الكلية .

وأوضح “ العوضى ” ، شهدت المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات فى المواد التى يجرى تصحيحها نسب نجاح جيده حيث جاءت العينة العشوائية فى مستوي مقبول مع مستوي الإمتحانات ونؤكد على ان عملية الرصد والتصحيح تتم بعناية وتركيز شديد من أجل نتائج مرضية للجميع.