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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير التنمية المحلية.. محافظ مطروح يستعرض مشروعات حياه كريمة| فيديو

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في زيارة لمدينة الضبعة

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، خلال اللقاء واللواء هشام أمنه  وزير التنمية المحلية ، المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة مطروح .

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وأوضح المحافظ، أن المرحلة التمهيدية  شهدت تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال مبادرة حياة كريمة ١١ قرية وهى مركز مطروح (حلازين وكشوك عميرة ) .مركز الضبعة (فوكة - سيدى شبيب - زاوية العوامة) . مركز الحمام (السلام - سيدنا هود) مركز سيوة (المراقى - بهى الدين ومركز برانى (أبو مزهود - شماس) .

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وأشار المحافظ، الي ان تلك المشروعات تضمنت مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة حيث تم الإنتهاء من رفع كفاءة وإنشاء جديد لعدد ١٣٨ منزل بالقرى الخمس المدرجة وفي قطاع الصحة تم إنشاء وحدة صحية بسيدنا هود ورفع كفاءة وحدتين بزاوية العوامة وسيدى شبيب و إنشاء وحده صحيه جديده بقريه فوكه( بدعم من محافظة مطروح ) وفي قطاع الطرق تم رصف  عدد من الطرق الداخلية  بالقرى باجمالى طول 18.5 كم بعدد  16  مشروع  بتكلفة ٢١ مليون جنيه وقطاع الشباب والرياضة تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 6 مليون جنيه منها تطوير 5 مراكز شباب (زاوية العوامة ، سيدى شبيب  ،حسنبك ، بهى الدين ،سيدنا هود ) وإنشاء ملعب خماسى جديد منجل بزاوية العوامة ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب وإنشاء ملعب خماسى منجل بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتى للمحافظة.

وأضاف اللواء خالد شعيب، أنه في البنية الأساسية تتضمن المشروعات رفع كفاءه 6 وحدات محلية بعدد 6 مشروعات بتكلفة ٦.٥ مليون  جنيه منها إنشاء دور ثانى للوحدة المحلية بزاوية العوامة وتجهيز أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ، لافتا الي ان قطاع التعليم يتضمن  انشاء 4 مدارس جديده ورفع كفاءه 5 مدارس تعليم أساسي بعدد 9 مشروعات بتكلفة  ٤٩.٢ مليون جنيه ( مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسى بقرية زاوية العوامة ، و عدد3فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة ، الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوى لخدمة طلاب منطقة المراقى التى تبعد أكثر من 15 كم عن سيوة ،ورفع كفاءة وتجديد 9 مداس أخرى.

وأوضح محافظ مطروح، أن  قطاع مياه الشرب يتضمن عدة مشاريع منها:

- إنشاء 48 خزان لجمع مياه الأمطار منها (24 خزان )سعة 100م3 و 24 خزان سعة 150م3 

-  إنشاء ٤ محطات تحليه جديدة قدره ١٠٠ م ٣ يوم  ب4قرى ومد شبكه مياه بطول  ٤ كيلو بقريه السلام وتطوير شبكه الري بقريه المراقي مع تركيب محطه لإزاله الحديد  والمنجنيز سعة 5 الاف م3 وعمل ٤ محولات كهرباء جديد  لمحطات التحلية 

- إنشاء ٩٣ بير لجمع مياه الأمطار بسعة تخزينيه ٩٥٩٦ م٣ وتطهير ٣٤ بئر روماني بسعه تخزينيه ١٧٨٢٩ م٣ ، و  ورفع كفاءه ٢١ بئر نشو بسعه تخزينيه ٤٢٦٩م٣ ، وفي قطاع الصرف الصحى تتضمن المشروعات إنشاء ١٢ موقع صرف صحى لاهوائى بقرى (زاوية العوامة – سيدى شبيب – سيدنا هود-أبو مزهود) والإنتهاء من المرحلة الأولى لشبكة الصرف الصحى بعدد 4 قرى مع تركيب الوصلات المنزلية وفي قطاع الكهرباء تركيب 8 محولات كهرباء ورفع قدرة بعض المحولات بقري فوكه وحلازين وكشوك عميره وتدعيم أعمدة إنارة بنحو 400 عمود كهرباء.

وجاري إنشاء مدرسة تعليم اساسى بقرية حلازين وايضا ٣فصول ثانوي بقريه المراقى بسيوة. 

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