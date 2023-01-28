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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قنديل يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة

أسبوع شباب إعداد
أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في افتتاح "أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية" الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير ٢٠٢٣.

وتأتي هذه الفعاليات للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب المصري ودعمهم وبناء قدراتهم، ودورهم الريادى فى قيادة مسيرة البناء والإنماء والتنمية بإعتبارهم مشروعاً وطنياً وقومياً للوطن.

ويدعم هذا الملتقى الشبابي الطلابي تحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية الأهلية والتكنولوجية المختلفة، ويحقق الترابط وتبادل الثقافات والمهارات ليعرف كل منهم الآخر، وليسود السلام والمحبة والتعايش والصداقة بين طلاب الجامعات المختلفة وهذا هو السبيل الأساسي للتنمية ورخاء  المجتمعات من خلال طلابها.  

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جدير بالذكر أن هذا الأسبوع يستهدف مشاركة ٧٠٠ طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتضمن  حفل الافتتاح عروض استعراضية وطابور عرض الجامعات المشاركة بحضور السادة رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وكبار الضيوف.

ويتضمن برنامج الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - التنس الأرضى )، كما يضم النشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي  والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي، وكذلك يتضمن فعاليات الأسبوع مسرح المنوعات، ولقاءات وندوات مختلفة.

رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (2)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (2)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (3)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (3)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (4)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (4)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (5)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (5)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (6)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (6)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (7)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (7)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (1)
رئيس جامعة حلوان يشارك في افتتاح أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالجلالة (1)
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