الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم وأمس كان الجو دافئا والقاهرة الكبرى سجلت 27 درجة مئوية؛ بالإضافة إلى أن معظم الكتل الهوائية كانت قادمة من الصحراء ومحملة بالأتربة مع نشاط للرياح وذلك أدى إلى وجود الأتربة بالهواء وهذا الطقس غير معتاد عليه في شهر يناير.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أننا نؤكد للجميع أن مهما ارتفعت درجات الحرارة نهارا تنخفض بشكل مؤكد في المساء منذ غروب الشمس وحتى ساعات الصباح الباكر حتى لا ينخدع البعض بالأجواء الدافئة.

وتابعت أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية نهارا وفي الساعات الليل المتأخر ارتداء ملابس شتوية وثقيلة او جواكت لأن في منتصف الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة بالانخفاض المستمر والشديد وحتى نهاية فبراير و متوقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية بداية من يوم الاثنين مع تكاثر السحب المنخفضة.