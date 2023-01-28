شادي محمد: كرة القدم ليست بالواسطة.. وهذا سبب دخولي الأهلي |فيديو

قال الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه كان يُعامل بشكل غير جيد من قبل أحد المدربين في مراكز الشباب في بداية ممارسته لكرة القدم، معقبًا: "لما شفت المدرب بعد ما أصبحت كابتن بالنادي الأهلي سلّمت عليه وقلت له: "انت كنت السبب إني أكون في النادي الأهلي، وأنا لست حزينًا منك".

وتابع "محمد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على فضائية "الأهلي"، أن الكرة ليست بالواسطة، معقبًا: "مفيش حد ساعدني، ولكن بالمجهود والعرق والتعب حققت مكانتي في النادي الأهلي، كنت أتدرب ليل نهار من أجل أن أحقق ذاتي".

ولفت إلى أنه شارك في كافة مباريات بطولات النادي الأهلي بدون استثناء، معقبًا: "كل مدرب كان بييجي النادي الأهلي كان بيراهن على إني أكون في التشكيلة الأساسية".