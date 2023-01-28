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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة

للمرة الـ 5 .. شاهد
للمرة الـ 5 .. شاهد ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أ

أثار احتفال الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها، حالة من الجدل، بين جمهور السوشيال ميديا؛ حيث أنها المرة الخامسة  في هذا العام التي تحتفل خلالها بعيد ميلاها.

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ونشرت ياسمين صبري، صور جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي مرتدية فستانا أسود اللون، بجوار هدية خاصة، وكتبت على الصور «عيد الميلاد رقم 5».

ياسمين صبري
ياسمين صبري

وحرصت ياسمين صبري على أن تكون إطلالتها جميلة وأنيقة وفى نفس الوقت بسيطة حيث ارتدت فستانا أسودا بتصميم هادئ وبسيط وتركت شعرها منسدلا ومموج قليلا  وارتدت قرطا من اللون الأزرق والفضى

ياسمين
ياسمين

والتقطت ياسمين صبري عدة صور بجوار صندوق هدية كبير مزين بالبينك والأبيض ومكتوب عليه “ happy birthday” بزينة ذهبية 

ياسمين
ياسمين

يذكر أن عيد ميلاد ياسمين صبري كان الأسبوع الماضي فهي من مواليد 21 يناير 1988 وهى الآن فى سن الـ 35.

ياسمين صبري عيد ميلاد ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري مواليد 21 يناير جمهور السوشيال ميديا

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