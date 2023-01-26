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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح غريبة.. ياسمين صبري تشارك جمهورها بفيديو جديد| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأطلت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، وجاكيت جينز شتوي، واستعرضت جمالها ولاقت تفاعلاً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وتصدرت الفنانة ياسمين صبري محرك البحث "جوجل، بعدما نشرت صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وهى مرتدية خاتم في اليد اليسرى، والذي يشبه خاتم زواجها السابق.

وذكرت قناة "العربية"، أن خاتم ياسمين صبري، جعل البعض يفسر ذلك بعودتها إلى طليقها رجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة"، ونفت الفنانة هذا الأمر، وقالت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام إن لديها العديد من الخواتم ولا تعرف سبب انتشار هذه الشائعة، وأن هذا ليس خاتم زواجها، وكما أعلنت زواجها ثم طلاقها من قبل، فلو تم زواجها من جديد سوف تعلن عن هذا، معلقة: "لن أتزوج في السر".

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لن أتزوج في السر.. ياسمين صبري تكشف سر الخاتم وحقيقة عودتها لطليقها

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مع الدباديب.. ياسمين صبري تثير الجدل بتقليد إطلالة جورجينا

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري خاتم ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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