مع الدباديب.. ياسمين صبري تثير الجدل بتقليد إطلالة جورجينا

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوزة وجاكيت كلاسيكي أنيق باللون الكحلي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري