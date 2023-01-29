غدا.. إعلان نتائج المشروع البحثي "قدرات مقدمي الرعاية الصحية فى مصر"

ينطلق يوم 30 -31 يناير 2023 مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث

و الذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامة كلية الطب ، وكان الباحث الرئيسى للمشروع الدكتورة وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة فى الدكتور عمر الشهاوي و الدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد و مستشفيات الدمرداش و وزارة الصحة و السكان فى مصر.

وكان قد شارك طلبة الفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي وطلبة الفرقة الثالثة من برنامج عمارة تنسيق المواقع بكلية الهندسة جامعة عين شمس وفي إطار مادة التنسيق الصوتي للمدن Soundscape and Aural Architecture والتي يقوم بتدريسها الدكتورة نهى جمال سعيد الأستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري والتخطيط العمراني والمدرس المساعد مصطفى مجاهد والمعيدين فرح وليد وأحمد حسن إبراهيم في المسابقة الدولية " مكان الصوت في التصميم العمراني" المعلنة من اليونسكو 2022.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ؛ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.