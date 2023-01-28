اللهم ارحم مشجع النادي .. رسالة عاجلة من الاتحاد السكندري لـ الإسماعيلي

حرص نادي الاتحاد السكندري على توجيه رسالة مهمة لنظيره الإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري :"العلاقات الطيبة والتاريخية ما تجمع نادى الاتحاد السكندرى بشقيقه النادى الإسماعيلى .. وستظل دائماً".



وتابعت صفحة الاتحاد السكندري :"العلاقات الطيبة و التاريخية ما تجمع الأندية الشعبية و الجماهيرية ونادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى يؤكد دائماً على عمق وقوة العلاقات التي تجمعه بشقيقه النادى الإسماعيلى ، وجماهير الناديين تجمعهم روابط وثيقة و احترام متبادل .. و ستظل دائما.. اللهم أنعم على مشجع نادينا إسلام زكى بالشفاء العاجل.



وتابعت:"اللهم أرحم مشجع نادى الاسماعيلى عماد لبيب و أسكنه فسيح جناتك".

وفي سياق آخر منح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة ، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة السادسة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الاستعداد للقاء الاتحاد السكندري بالجولة الــ17 من المسابقة.

واستعاد الإسماعيلي مسيرة الانتصارات بعد طول غياب، حيث يعد هو الأول فى عهد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني والثاني للفريق هذا الموسم.