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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة المنصورة تكرم فريق طلابي نشر بحثا تطبيقيا في مجلة دولية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرمت كلية العلوم بجامعة المنصورة فريق طلابي بحثي مكون من ثلاثة طلاب بالمستوى الرابع تخصص برنامج البتروكيماويات، لنشرهم بحث علمى تطبيقى فى مجلة دولية Q2 بمعامل تأثير 3.2 بعنوان (استخدام الكربون المنشط المحضر من قشر الأرز عن طريق التنشيط الكيمائي باستخدام كلوريد الزنك لتقليل مطلوبيه الاكسجين الكيمائيه (Chemical Oxygen demand,COD).

وذلك بحضور  الدكتور أسامة العيان عميد الكلية، الدكتور احمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايهاب عبد اللطيف وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن عتمان الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء     
وتحت اشراف د كتوره أميرة لبيب مدير برنامج البتروكيماويات، ودكتورة هبه محمد عباس نائب مدير البرنامج واشراف مشترك مع  الدكتور وائل ابراهيم مرتضى - أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية ودكتور اسلام عبد الغفار مدرس الكيمياء العضوية ومنسق جودة البرنامج.

وأشاد الدكتور أسامة العيان عميد الكلية، بمجهودات الطلبة في خدمي البحث العلمى، وأعرب عن تقديره للمشرفين على البحث من أعضاء هيئة التدريس ودعمهم لجميع الطلبة لما قدموه من اتقان وإخلاص فى البحث، ما أتيح لهم الفرصة بالنشر فى مجلة دولية Q2  

وتم تكريم الطلاب الثلاثة المشاركين فى البحث وهم :- 
الطالب رائد أحمد محمد، مستوى رابع بتروكيماويات

الطالب أمير عبد الحميد عبد المنعم، مستوي رابع بتروكيماويات

الطالبة مروة محمد عوض، مستوى رابع بتروكيماويات.

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الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة وكيل الكلية لشئون التعليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب جامعة المنصورة

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