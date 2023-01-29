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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفع 50 ألف دولار للإدارة.. بابا فاسيليو يكشف أسباب رحيله عن غزل المحلة

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

كشف القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني الجديد لنادي البنك الأهلي، عن أسباب رحيله عن غزل المحلة، رغم العروض الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته.


وقال القبرصي بابا فاسيليو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"فترتي مع غزل المحلة كانت قصيرة ولكن الوقت كان رائعا وستبقي في قلبي ، غزل المحلة يقدم كرة قدم مذهلة وأتمنى لهم الأفضل دائماً ، وأوجه الشكر لجمهير المحلة على الحب الذي أعطوني إياه خلال شهور عملي معهم".


وواصل: "كان لدينا بعض المشاكل خلال وجودي مع غزل المحلة وكانت البداية مع أزمة عقدي وعدم الحصول على مرتبي، ولم أت للعمل بدون الحصول على أي مقابل لمدة شهر ونصف، إدارة نادي المحلة كانت تمنحني عقدي بالجنيه المصري رغم أن العقد ينص على تقاضي أجري بالدولار".


وأردف: "رغبت في الحصول على عقدي بالدولار لأنني عندما أتيت إلى هنا كانت قيمة الدولار 18 جنيها، والآن وصلت إلى 30 جنيها، وإدارة المحلة قالت لي أنهم لا يبرمون عقودا بالدولار وكان هذا الأمر كذبة، وحذرت إدارة المحلة في ديسمبر أن اللاعبين يرغبون في الرحيل بسبب مشاكلهم المادية".


وتابع: "لاعبو المحلة لم يتقاضوا رواتبهم لمدة شهرين وعندما تحدثت مع الإدارة وعدوني بحل الأزمة في مارس، وتنازلت عن مستحقاتي ودفعت 50 ألف دولار لإدارة غزل المحلة من أجل حل أزمات الفريق ". 


وأردف: "لو لم أدفع هذه الأموال للمحلة لما كان هناك فريق وقرر اللاعبون الرحيل ولن يجدوا الهدوء داخل الفريق ، لقد منحت غزل المحلة الكثير وتلقيت بالمقابل احترام وتقدير من الجمهور واللاعبين، وغادرت المحلة بطريقة جيدة وهم في مركز جيد، وكما تعلم أرغب أن ينهوا الموسم بشكل جيد ".

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