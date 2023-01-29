تضم لاعب سابق ورجال أعمال.. الإعلان عن لجنة إدارة الإسماعيلي اليوم

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة لإدارة النادي الإسماعيلي بعد استقالة مجلس الإدارة بقيادة يحيى الكومي.

وأضاف الشاذلي: “سيتم إعلان لجنة إدارة النادي الإسماعيلي اليوم الأحد”، موضحا أن سبب التأخير يرجع إلى الاعتذارات الكثيرة للغاية.

وتابع: "لاعب كرة سابق من الممكن أن يتواجد في اللجنة ورجال أعمال.. النادي له جماهيرية كبيرة في مصر وليس في المحافظة فقط.

الإسماعيلي يفوز على الداخلية

حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، فوزا مستحقا على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت أمس على ملعب استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبذلك الفوز يتقدم فريق الإسماعيلي نحو المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة فيما يتجمد فريق الداخلية عند النقطة 13 في المركز الخامس عشر.