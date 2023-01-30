صناعة البرلمان تناقش إرتفاع أسعار مواد البناء ومحاربة الإحتكار..اليوم

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت بشكل غير مبرر ما يؤثر على الاقتصاد الوطني، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن إحكام الرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الإستراتيجية من أجل تعطيش الأسواق لرفع أسعارها بدون أي مبرر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

تناقش كذلك طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: علاء الجعودي، ومنى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، ورغم ذلك لم نعلم من الحكومة أي تطور جديد حول هذا الشأن، وما سبب توقف تجميع السيارات الاقتصادية في مصر، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.