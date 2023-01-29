ضعف المياه 12 ساعة في بني سويف بسبب أعمال التطهير.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه بأطراف شبكة مازورا لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة 5 مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 5 صباح غد الاثنين، بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير خزان محطة مياه غرب اليوسفى بفرع سمسطا.

وأضافت الشركة في بيانها للمواطنين: “وإذ تعتذر الشركة عن ضعف الخدمة بشكل مؤقت لإجراء أعمال التطهير اللازمة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي”.