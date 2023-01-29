عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف المياه 12 ساعة في بني سويف بسبب أعمال التطهير.. اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه بأطراف شبكة مازورا لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة 5 مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 5 صباح غد الاثنين، بسبب  قيام الشركة بأعمال تطهير خزان محطة مياه غرب اليوسفى بفرع سمسطا.

وأضافت الشركة في بيانها للمواطنين: “وإذ تعتذر الشركة عن ضعف الخدمة بشكل مؤقت لإجراء أعمال التطهير اللازمة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين  والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى  يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي”.

الصرف الصحى مياة الشرب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي الجهات الحكومية بني سويف توفير سيارات مياه اليوم الأحد شركة مياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض هداف الأهلي في الانتقالات الشتوية

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات إدارية وتقصير في العمل

ترشيحاتنا

وكر لترويج الحشيش.. حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالمرج

لقطات من توجه بعثة الأهلي لأول مران بالمغرب| صور

التعليم تنفي تغيير نظام توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل 2023

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

سرقوا كابلات التليفونات|حبس عصابة انتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية بمدينة السلام

الأرصاد: سحب متوسطة تغطي شمال البلاد والصعيد.. وأمطار خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة

خلي بالك.. أعراض للأكزيما تشبه جفاف الجلد| تعرف على الفرق

مواطن يتفاجأ بـ أخطبوط سام على طبقه داخل مطعم صيني

فيديو

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

تراجع الدولار ومفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد| تفاصيل

موعد عودة سقوط الأمطار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

غازل ياسمين عز.. هل يتزوج الفنان طارق الدسوقي للمرة الثالثة؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ