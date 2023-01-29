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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومي: جولات السيسي الخارجية بمثابة لاستعادة العلاقات التي تأخرت بدول العالم

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من الدول من أقصى الشرق  في طوكيو، لأقصى الغرب في باريس، بمثابة الاستعادة لقوة وزخم الملفات التى تأخرت في علاقتنا بدول العالم.  

 

وأضاف السفير جمال بيومي بمداخلة هاتفية مع برنامج " صباحنا مصري" على القناة الفضائية المصرية، أن زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان وأرمينيا، تدعم حجم المودة مع الدولتين، منوهًا إلى أن أذربيجان دولة 65 % من سكانها مسلمين، مما يعطي بعدا إضافيا في تفاعل "القوة الناعمة" المتمثلة في الأزهر الشريف ومبعوثيه، الذين يتلقون تعليمهم بالأزهر.

  

التبادل التجاري

ولفت السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أهمية التبادل التجاري مع جمهورية أذربيجان، خاصة في منطقة قناة السويس لأهميتها بالنسبة للسوق العربي والإفريقي والأوروبي. 

جمال بيومي الخارجية السيسي اذربيجان الازهر الشريف الدولار

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