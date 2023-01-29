تعليم القاهرة تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم

كرم أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير المديرية، الطالبة جودى أشرف ممدوح، الحاصلة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم بالنادى الأهلى.

وتعتبر الطالبة متعددة المواهب الفنية والرياضية “سباحة - تجديف - مشاركة فى عرض مسرحى باسم (إحنا الألوان)".

وأكد موسى أن الدعم الإيجابى لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف ويزيد، وأن الدولة تتحرك فى خطى سريعة، مشيراً إلى أنه بفضل رئيس الجمهورية تم دعمهم وتسهيل خدماتهم فى جميع المجالات.

وقال إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، والتى تنوعت ما بين مبادارات رئاسية و حكومية فى سبيل تقديم جميع أنواع الدعم لهم.

وأوضح أن الاستسلام واليأس ضعف، وأن الأحلام تتحقق المستحيل، وبالأمل نستطيع أن نرى النور فى آخر الطريق.

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