عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القاهرة تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم

الطالبة الفائزة أثناء
الطالبة الفائزة أثناء تكريمها

كرم أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير المديرية، الطالبة جودى أشرف ممدوح، الحاصلة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم بالنادى الأهلى.

وتعتبر الطالبة متعددة المواهب الفنية والرياضية “سباحة -  تجديف -  مشاركة فى عرض مسرحى باسم (إحنا الألوان)".

وأكد موسى أن الدعم الإيجابى لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف ويزيد، وأن الدولة تتحرك فى خطى سريعة، مشيراً إلى أنه بفضل رئيس الجمهورية تم دعمهم وتسهيل خدماتهم فى جميع المجالات.

وقال إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، والتى تنوعت ما بين مبادارات رئاسية و حكومية فى سبيل تقديم جميع أنواع الدعم لهم.

وأوضح أن الاستسلام واليأس ضعف، وأن الأحلام تتحقق المستحيل، وبالأمل نستطيع أن نرى النور فى آخر الطريق.

IMG-20230129-WA0006
IMG-20230129-WA0006
IMG-20230129-WA0007
IMG-20230129-WA0007
IMG-20230129-WA0005
IMG-20230129-WA0005
IMG-20230129-WA0004
IMG-20230129-WA0004
القاهرة بطولة الجمهورية بطولة الجمهورية للكاراتية ذوى الهمم الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بفائدة 20%.. الحكومة تطرح أذون خزانة بـ 43 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

ترشيحاتنا

السعودية .. إدانة 9 مسؤولين في شركة كبيرة وتغريمهم 1.8 مليون ريال

أزمة جديدة داخل الزمالك بطلها إمام عاشور

إيران تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم مستودع ذخيرة أصفهان

اتصابت به 7 مرات.. أعراض مرض سالي عبد السلام | مالوش علاج

فضيحة مالية كبرى تطيح بـ رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي | تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض.. والجرام يخسر 210 جنيهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية ولا وصفات .. إليك طرق علاج سوء الهضم

أسباب حظر السجائر الاليكترونية يثير الذعر على الفيسبوك

هات فلوس.. طفل يضرب والده وهجوم حاد على الأب| إيه القصة؟

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

غرقت في حمام السباحة .. تفاصيل مؤلمة لحادث فتاة فاقوس

غدر بعمته وجوزها .. تفاصيل صادمة بحادث الإسكندرية

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ