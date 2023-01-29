التنسيقية تعقد صالون إطلاق استراتيجيتها الجديدة 2023.. وأعضاؤها: تستهدف تنوع المجالات.. وإقرار تشريعات تدعم الإصلاح الاقتصادي.. وتخفيف العبء عن المواطنين

التنسيقية تعقد صالون إطلاق استراتيجيتها الجديدة 2023

النائبة سها سعيد: تستهدف تنوع المجالات والتوسع في التدريبات والمناظرات والتعاون مع الجامعات



النائب عمرو يونس: التنسيقية توسعت في الجانب الخدمي.. وتستهدف إقرار تشريعات تدعم الإصلاح الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين

صابرين حجازي تستعرض آليات الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب وضوابط التدريب والتقييم

بلال حبش: التنسيقية استحدثت ملفًا خاصًّا بالشأن الدولي.. وتطمح أن تكون صوتًا معبرًا عما يحدث داخل مصر



مصعب أمين: التنسيقية تعمل على تعزيز فرص المشاركة السياسية للشباب

شيماء عبد الإله: منتديات التنسيقية عبارة عن مجموعات عمل متخصصة في مجالات محددة ونستهدف توسيعها

النائب محمد عزمي: هناك تطوير للمشاركة المجتمعية داخل التنسيقية بشكل مستمر



نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا عن استراتيجيتها الجديدة في عام 2023، وأهم الإنجازات في عام 2022.

وناقش الصالون عدة محاور، أبرزها كيف استطاعت التنسيقية أن تكون منصة الحوار الجامعة لكافة التيارات والأحزاب السياسية، والشباب السياسي، والاكاديميين والمهتمين بالعمل العام، بكل حيادية وشفافية حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية، وذلك لإثراء الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهموم المواطنين.

ادارت الصالون النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعدد كبير من اعضاء التنسيقية.

في البداية تحدثت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم ملامح استراتيجية التنسيقية لعام 2023 وآليات تطبيقها، كما تحدثت عن استراتيجية التنسيقية لعام 2022.

وقالت "سعيد"، إن استراتيجية التنسيقية لعام 2022 البعض منها كان سياسيا والبعض الآخر كان مجتمعيا، موضحة أن من أهم ما حققته التنسيقية خلال العام المنصرم 2022 هو العمل على محور العدالة الثقافية، بالإضافة إلى التشريعات والزيارات وأوراق العمل والتوصيات، فضلاً عن استحداث لجان منها علي سبيل المثال؛ لجنة الوفود والمنح، ولجنة التسويق السياسي، وأيضا لجنة العمل الميداني.

وأكدت أن ما يميز استراتيجية التنسيقية لعام 2023؛ هو التنويع في المجالات، إذ يوجد مجال فني له نوعين؛ الأول فني اجتماعي، والثاني فني سياسي، وبالإضافة لذلك الأمور التنفيذية الأخرى.

وأوضحت النائبة سها سعيد، أن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعام 2023 سوف تتوسع في العلاقة مع الجامعات وشباب الجامعات، كما سيتم التوسع في عدد مساعدي نواب البرلمان، والتوسع أيضا في عملية تدريب الأعضاء.

وذكرت أن التنسيقية ستتوسع أيضا في المناظرات، وإبراز الرأي الآخر، مشيرة إلى أن البناء المتعدد يعني الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاهتمام بالقضايا الاجتماعية على الساحة المصرية، والاهتمام أيضا بالقوانين التي تهم الأسرة المصرية مثل قانون الأحوال الشخصية.

ووجهت "سعيد" التحية والشكر للجنة المتابعة داخل التنسيقية وأمناء السر والمركز الإعلامي وجميع القائمين علي الملفات المتعددة، معربة عن سعادتها بتزامن إطلاق استراتيجية التنسيقية 2023 بضم دفعة جديدة من أعضاء التنسيقية في ذات اليوم، حيث كان في الماضي يكون هامشا من الوقت بين إطلاق الاستراتيجية وإعلان الدفعة الجديدة.

كما استعرض النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، آليات عمل تكتل نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان.

وهنأ "يونس"، في بداية حديثه جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية 71 وذكرى ثورة 25 يناير، وقال: "في استراتيجية 2022 للتنسيقية تم دمج تكتلي نواب التنسيقية داخل مجلسي النواب والشيوخ في هيئة برلمانية واحدة، وذلك كنوع من التكامل بين المجلس الاستشاري والمجلس التشريعي، وهذا حقق إنجازات خلال الفترة الماضية، ودفعنا إلى تطوير استراتيجية التكتل".

وأضاف، أنه خلال استراتيجية 2023 تم استحداث "مجموعات العمل"، وهى مُكونة من كل أعضاء التنسيقية وذلك بتعاون جميع الأعضاء، وجميع من هم تحت مظلة التنسيقية متساوون والذي يحكم الأمر هو الكفاءة العلمية والخبرة السياسية، معبرا عن فخره الكبير بـ"مجموعات العمل" التي من خلالها يتعاون جميع المنتمين للتنسيقية، مؤكدا أن الأدوات البرلمانية التي تقدمت بها التنسيقية من خلال "مجموعات العمل" كان لها ثقل كبير، وقد كانت تجربة ناجحة.

وأشار النائب عمرو يونس، إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها تنسيقية شباب الأحزاب، التوسع في الجانب الخدمي، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، موضحا أنه تم استحداث قوانين طالبت بها القيادة السياسية مثل قانون"قادرون باختلاف".

وأوضح "يونس"، أن التنسيقية قدمت تشريعات كثيرة، منها في مجال الصحة والطاقة، موضحا أن أغلب طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب التنسيقية كانت برؤية أعضاء التنسيقية وليس النواب فقط.

وقال: إن استراتيجية التنسيقية لعام 2023 تستهدف التوسع في مشاركة أعضاء التنسيقية بشكل كامل، لأننا نمثلهم، حيث إننا نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولذلك أعضاء التنسيقية لهم الحق علينا، كما نعمل على إقرار تشريعات تدعم القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين".

وأكد أن فكرة وضع استراتيجية للتنسيقية تدفعنا لعملية التطوير بشكل مستمر، وعملية تقييم لما تحقق من الأهداف، مشيراً إلى أن التنسيقية بالكامل أصبحت مشتركة في "مجموعات العمل".

فيما قالت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحديد آليات اختيار أعضاء التنسيقية يتم وفقا لضوابط مع خطة التنسيقية السنوية المعلن عنها كل عام، وبالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية السنوية للتنسيقية.

وأشارت إلي أنه عند الحاجة إلى أعضاء جدد يتم ذلك من خلال مجلس الأمناء مع الالتزام بمجموعة من القواعد، منها ألا يزيد عضوية الشباب غير المنتمي للأحزاب السياسية، بحيث يكون أمام كل عضو سياسي 2 من أعضاء الأحزاب.

وأوضحت "حجازي"، أن مجلس الأمناء يحدد احتياج أعضاء جدد وفقا لقطاعات، كالقطاعات الجغرافية وغيرها، كما أن من أهم شروط الانضمام لعضوية التنسيقية ألا يزيد السن عن 40 سنة، موضحة أن آليات انضمام الشباب غير المنتمي لأحزاب يكون من خلال رقم التليفون والرابط الموجود على صحفة التنسيقية، أما شباب الأحزاب يكون من خلال ترشيحات الأحزاب.

وتحدثت صابرين حجازي عن عملية التأهيل داخل التنسيقية، قائلة: "بداية الأمر تحدث عملية فرز للمتقدمين، ثم يتم عملية التأهيل عبر لقاءات شخصية ودورات تدريبية على مدار 6 أشهر، وأخيرا يتم عملية تقييم من خلال شركات عالمية تم التعاقد معها، ثم تحدث لقاءات شخصية مرة ثانية، ثم الإعلان عن الأعضاء الذين تم قبولهم.

وأوضحت أنه تم الإعلان عن دفعة جديدة مكونة من 116 عضوا بعد التأهيل لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن التنسيقية هي "كيان يعمل بسياسة ومفهوم جديدين".

وتحدث النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بني سويف، عن آلية عمل التنسيقية إزاء الملف الدولي، مؤكدًا أن التنسيقية استطاعت خلال 2022 أن يكون لها تحركات دولية، وتم استحداث ملف يتعلق بالشأن الدولي.

وقال "حبش"، إن إدارة الملف الدولي داخل التنسيقية يرتبط بشقين، الأول الاتصال بشكل مباشر مع الكيانات والأحزاب السياسية في الدول والبرلمانات المختلفة علي المستوى الدولي، أما الشق الثاني متعلق بالمنتدى الدولي وهو قائم علي رصد الأخبار الدولية المتعلقة بالدولة المصرية والأخبار المتعلقة بالمناطق المتوترة على مستوى العالم، كما يتم من خلال هذا الشق ترجمة كل شيء متعلق بالدولة المصرية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فنية.

وأوضح أن الملف الدولي داخل التنسيقية يعمل على فتح قنوات اتصال بجميع المراكز البحثية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يتم نشر كل يتعلق بالملف الدولي بطرق سهلة ومبسطة مثل الانفوجراف والفيديو جراف.

وأكد بلال حبش، أن تنسيقية شباب الأحزاب تطمح في أن تكون صوتا معبرا عما يحدث داخل مصر، وفتح حوار مع كل المختلفين على القضايا الموجودة داخل الدولة المصرية، موضحا أن التنسيقية عقدت لقاءات في مقراتها ولقاءات في الخارج بمشاركة أعضاء التنسيقية.

واستطرد: كما شاركنا في محافل دولية وذلك بهدف نقل صورة حقيقية عن مصر سواء في القضايا المتعلقة بملف الحريات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب بعض الملفات المشتركة بيننا وبين عدد من الدول سواء على مستوى أفريقي أو عربي أو أوروبي أو أمريكي.

وقال مصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الأمناء هو وأحد من الهيئات التنظيمية داخل التنسيقية، ويتكون من نواب المحافظين .

وأضاف: نسعى من خلال مجلس الأمناء لتعزيز فرص المشاركة لكل الأحزاب السياسية داخل التنسيقية"، مشيرا إلى أن التنسيقية أهم ما قامت به خلال الخمس سنوات الماضية إتاحة الفرصة للشباب السياسي سواء المنتمين لأحزاب سياسية أو عامة الشباب، وهو ما يمكن أن نسميه "فرصة الممارسة السياسية"، وهذا كان حلقة مفقودة لسنوات عديدة جدا أمام الشباب المهتم بالعمل السياسي.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب أوجدت بيئة سياسية متكاملة من خلال عملها على تقليل الفجوة ما بين الممارسة السياسية الحزبية فقط أو الخلفية الأكاديمية والبحثية وما بين فن إدارة الدول أو صناعة السياسات.

وأوضح أن التنسيقية تمثل قناة اتصال ما بين الشباب والأحزاب من جانب، وبين الدولة ومؤسساتها من جانب آخر، وهو يعزز إيجاد أفكارا لمواجهة تحديات الدولة بشكل سريع، مؤكدا أن التنسيقية تستهدف فتح مزيد من الفرص أمام الشباب والأحزاب السياسية بكافة الأيدولوجيات .

وأشار مصعب أمين، إلى أن أهم ما يميز استراتيجية التنسيقية 2023 التنوع الفكري، مستطردا: "آليات العمل التي اتخذتها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفاتها منها على المستوي التنظيمي مجموعات العمل والمنتديات وصالونات وحلقات نقاشية وغيرها".

واختتم: "التنسيقية تبحث الاستثمار بين أعضائها في المساحات المشتركة من أجل استفادة الوطن".

وقالت الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت المنتديات مع إطلاق استراتيجية التنسيقية العام الماضي 2022، وتابعت: أنتجنا عددا كبيرا من المبادرات زادت عن 30 مبادرة وشاركنا في مشروعات قوانين.

وأشارت عبد الإله، إلى أن المنتديات عبارة عن مجموعات عمل متخصصة في مجالات محددة، موضحة أن هناك منتدى السياسة العامة يختص بموضوعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، وهناك أيضا المنتدى الاقتصادي متخصص في الملف الاقتصادي والشراكة الدولية والاستثمار، وأيضا منتدى حقوق الإنسان ومنتدى التكنولوجيا".

وذكرت: "هناك موضوعات مهمة عملت عليها المنتديات منها العدالة الاجتماعية والذي سوف نعمل عليه في الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة لذلك لدينا مبادرات متعلقة بمحو الأمية والإدمان والأطفال بلا مأوى".

وأضافت "نطمح في استراتيجية 2023 أن يتم توسيع عمل المنتديات بما يسمح من خلاله بالمشاركة مع آخرين من خارج التنسيقية سواء من الخبراء والمتخصصين أو طلاب الجامعات، وهذا يتفق مع مفهوم التنسيقية كمنصة جامعة للآراء المختلفة.

وقال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة التنظيم تعمل من أجل كيان التنسيقية وتقديم سياسة بمفهوم جديد، موضحا أن الأعضاء داخل لجنة التنظيم حوالي 10 % من إجمالي أعضاء التنسيقية، واستكمل: لجنة التنظيم تعمل على إعداد الفاعليات في صورها النهائية.

وبشأن المشاركة المجتمعية، قال "عزمي": تم استحداثها العام الماضي، والهدف منها إيجاد بيئة ومناخ لعمل سياسي يختلف داخل الأحزاب ومشاركة حقيقية للأعضاء في مناسباتهم الاجتماعية والمختلفة سواء في أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

وأكد أن لجنة التنظيم تدعم أعضاء التنسيقية في الكثير من المناسبات وحتى في الحالات المرضية، مشيرا إلى أن لجنة التنظيم تعمل علي المشاركة المجتمعية من أجل بث روح الحب والود بين أعضاء التنسيقية، بحيث تسمح لأعضاء التنسيقية أن يختلفوا في الآراء والمناقشات السياسية ولكن يظلوا أصدقاء وأخوة ويستطيعون البناء لمستقبل مصر التي نحلم بها.

ونوه عزمي، بأن هناك تطوير للمشاركة المجتمعية بحيث يكون هناك مشاركة أكبر وتضامن بين أعضاء التنسيقية الذي يصل أعضاؤها لحوالي 400 عضوا، مؤكدا أن المواقف الإنسانية هي التي تبقي.