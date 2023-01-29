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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع وكيل التعليم أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، التي عقدت في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجاري، وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة  أمام  308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم أ.محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة، وأشار وكيل التعليم إلى زيارته "اليوم" لمقار لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية قطاع " أ "بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالي ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات: بني سويف وببا واهناسيا  وقطاع"ب"بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالي ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن،  في حضور :الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ، حمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة ، رضا جمعة رئيس لجنة التقدير بقطاع"أ "،هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة، محمد عبد الرحمن رئيس لجنة التقدير بقطاع "ب".

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وتم الاطمئنان على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الاعدادية،وذلك من خلال تفقد وكيل الوزارة لحجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي والرصد والمراجعة ثم تفقد حجرات  تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضى ، وتبادل وكيل الوزارة الحوار مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاته ، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملا ومراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول ، وعدم التدخين داخل اللجان.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "عام /مهني" قد اختتمت الأربعاء الماضي ، وبدأت أعمال تقدير الدرجات في اليوم التالي "الخميس 26 يناير الجاري" في جميع المواد وفي وقت واحد، تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير ورصد الدرجات للإعلان عن النتيجة  خلال الأيام القليلة المقبلة.

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