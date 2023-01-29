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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي وسفير اليابان يطلقون مبادرة Guardian Girls Karate للدفاع عن النفس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة وسفير اليابان ورئيس الدولي للكاراتيه

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد هيروش أوكا سفير اليابان، والسيد أنطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مبادرة Guardian Girls Karate للدفاع عن النفس للفتيات.


حضر حفل الإطلاق الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والسيدة فردريكا ماير  ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان  رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة.


يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومن خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب - الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك داخل أندية السكان بمراكز الشباب، بهدف تعليم الفتيات بعض الفنون للحماية والدفاع عن النفس من خلال مجموعة من المهارات.


في بداية كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالسيد أنطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في مصر، متقدما بالشكر والتقدير للاتحاد الدولي للكاراتيه على تعاونه الدائم والمستمر مع الاتحاد المصري للكاراتيه في العديد من المجالات ومنها اسناد مصر لتنظيم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية اصبحت لديها العديد من الخبرات الكبيرة في استضافة كبري الاحداث الرياضية الهامة، لما لديها من بنية تحتية كبيرة وقدرات وطاقات بشرية تعمل وزارة الشباب والرياضة دائما على استغلالها في سبيل النهوض بالرياضة المصرية والمجتمع المصري.


وقال صبحي : " أؤكد لكم جميعًا أننا سنكرس كل ما لدينا الجهود والموارد لإنجاح هذا المشروع، كما نعتقد أنه لا يوجد أكبر من المساهمة التي يمكننا تقديمها للمجتمع
من المساعدة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تقوم جمهوريتنا الجديدة على أساس المساواة بين الجنسين وتفعيل دورالمرأة كشريك رئيسي في بناء هذه الأمة، ونحن نتحرك قدمًا لتعزيز حق المرأة في العيش في مكان آمن وبيئة خالية من أي انتهاك أو تقليص الحقوق".


واختتم الوزير كلمته: "نحن سعداء حقًا بأن مشروع الفتيات العالمي للكاراتيه رشح لجوائز السلام والرياضة، وهذا الترشيح هو التأكيد على أن المشروع على الطريق الصحيح، وأخيرًا، نعتقد جميعًا أنه يمكننا القيام بذلك من خلال الكاراتيه ، ونحن على أمل أن الآلاف من الفتيات والنساء سيتم تمكينه من قبل مشروع فتيات الكاراتيه العالمي".

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