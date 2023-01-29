الهيئة الوطنية الأرمينية: زيارة الرئيس السيسي أعادت العلاقات التاريخية لموقعها السليم

أكد الدكتور أرمين مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، أن يريفان تولي أهمية خاصة للزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبلاده، موضحًا أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى أرمينيا، مضيفاً أن زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا، أعادت العلاقات التاريخية لموقعها السليم، لافتًا إلى أن العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، ممتدة لسنوات طويلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أنه يتم تنظيم 6 رحلات أسبوعية للأرمنيين لشرم الشيخ والغردقة، مشدداً على أهمية تنمية العلاقات وتبادل الخبرات لأرمينيا ومصر، وخاصة أن يريفان ساهمت في بناء تاريخ مصر الحديث، نظرا لأن جذور العلاقات المصرية الأرمينية تمتد لآلاف السنوات، ذاكرًا أنها تعود إلى عهد الأسرة الثالثة الفرعونية.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم؛ يشهد تغييرات جيوسياسية مهمة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب القوقاز، مشددًا على أهمية توجيه كل الجهود للارتقاء بالعلاقة الثنائية.

ولفت إلى أهمية الوصول بالعلاقة الثنائية إلى مستويات مختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات كالتعليم والأدوية والسياحة والدفاع والزراعة، قائلًا إن شرم الشيخ والغردقة، الوجهات الأولى للشعب الأرمني في مصر.