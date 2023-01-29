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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان لأمريكا: لم تلتزموا بوعودكم بمقاتلات إف-35 وإف-16.. وسيكون لهذا ثمن

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أمريكا لم تلتزم بكلامها ووعودها بمقاتلات إف-35 وإف-16، مؤكدا أن سيكون لهذا ثمن.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، في واشنطن، في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين، وشملت المحادثات توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي، وكذلك صفقة بيع تركيا مقاتلات إف-16.

وفي بيان أمريكي تركي مشترك ناقشا تعزيز الشراكة الدفاعية بما في ذلك تحديث أسطول طائرات إف-16 التركي.

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وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة بيع تركيا مقاتلات إف-16 لتحديث أسطولها الحالي.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي علاقة بلاده بتركيا بأنها علاقة شراكة قوية.

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