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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين الراسي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقها الراحل: عيدك بالسما ياعمري

جورج ونادين الراسي
جورج ونادين الراسي

 


احتفلت الفنانة نادين الراسي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، وذلك بنشر صورة له، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت نادين الراسي، تعليقًا على الصورة، قائلة:"الليلة عيدك بالسما ياعمري ياخيي"

 

يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه يوم 27 أغسطس 2022، بعد أن اصطدمت سيارته بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.


من أشهر أغاني جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جاي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_٠٩١٠١٤
IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_٠٩١٣٠٩
IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_٠٩١٣٠٩
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