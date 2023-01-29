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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يسعى لتفعيل منصة لشراء الغاز بشكل جماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو تفعيل منصة لشراء الغاز الطبيعي لدول التكتل بشكل جماعي وإجراء مفاوضات موحدة مع الموردين.

وحسب الوكالة، فقد اختار الاتحاد الأوروبي منصة بارميزا الأوروبية لتشغيل المنصة، على أن يتم اختيار المزودين خلال الأيام المقبلة.

وتهدف المفوضية لشراء الغاز الطبيعي وفق عقود مشتركة لتغطي نسبة 15% على الأقل من استهلاك الغاز في دول التكتل، وذلك بالإضافة إلى التوصل إلى أسعار وصفقات مع الموردين أقل مما هي عليه في الوقت الحالي.

وبدأت أوروبا أكبر أزمة طاقة منذ عقود، بعد أن وصلت فاتورة الطاقة الخاصة بها إلى تريليون دولار كأحد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

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تحدي الشتاء

فبعد هذا الشتاء، سيتعين على المنطقة إعادة ملء احتياطيات الغاز مع القليل من الإمدادات من روسيا أو عدم وجودها، مما يزيد من حدة المنافسة على شحنات الغاز المسال.

وحتى مع وجود المزيد من التسهيلات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تظل السوق ضيقة حتى عام 2026، عندما تتوفر طاقة إنتاجية إضافية من الولايات المتحدة وقطر.

وفي حين أن الحكومات كانت قادرة على مساعدة الشركات والمستهلكين على امتصاص الكثير من الضرر عبر مساعدات تزيد عن 700 مليار دولار، وفقاً لمركز الأبحاث "برونجيل" ومقره بروكسل، فإن حالة الطوارئ قد تستمر لسنوات.

كانت أسعار الغاز الطبيعي قد تراجعت خلال الشهر الماضي حيث ضرب الشتاء الدافئ بشكل غير عادي كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا، مما قلل من الطلب على مصادر التدفئة.

ودق أحد الرؤساء التنفيذيين لقطاع الطاقة جرس الإنذار، ودعا إلى اتخاذ تدابير لصناعة الغاز الطبيعي لتفادي نفس المصير لشركات النفط خلال سنوات انهيار النفط الصخري التي بدأت في أواخر عام 2014.
 

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