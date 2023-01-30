حقيقة فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات، قائلا: تم نشر العديد من الأخبار حول فرض رضوم جديدة على المواطنين، وهذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف “رجب محروس” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" وزير المالية وجه فقط بتعيل بعض مواد اللائحة التنفيذية وإضافة مواد أخرى، فيما يخص قانون الدمغة، منوها بأن تلك المواد تشير إلى مواعيد تنظيميه لسداد الرسوم الخاصة بالشهادات الدراسية.



ضريبة استخراج الشهادات

وأكمل: عند استخراج الشهادات يكون هناك دمغة نوعية بمبلغ معين يتم تحصيلها، وتم إلزام الوزارت والمدارس بتوريد تلك الحصيلة بنهاية كل عام، موضحا:"لا وجود فروض جديدة وهناك توجيهات رئاسية بعدم فرض أعباء مالية على المواطنين خلال المرحلة الجارية.

وشدد على أن الدمغة يتم دفعها مرة واحدة للجهة خلال استلام الشهادة، متابعا: قيمة الدمغة على الشهادة الدراسية للمرحلة الابتدائية تبلغ ستة جنيهات، وفي المرحلة الإعدادية تسعة جنيهات، والثانوية 12 جنيها، وفي مرحلة البكالريوس 15 جنيها.