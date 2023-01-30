النائب طارق شكري يكشف آخر تطورات نشع سور قصر البارون

كشف النائب طارق شكري تفاصيل زيارته لقصر البارون للوقوف على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول صور تم تداولها تظهر وجود رشح للمياه على جدار القصر العتيق قائلاً :" هناك توجهت بالزيارة للوقوف على الوضع وبالفعل هناك نشع للمياه على جدران السور الاثري نتيجة ري أحد أحواض الزرع بخرطوم مياه لسنوات طويلة وأدى هطول الامطار وتراكم الرطوبة لظهوره.





وأوضح “شكري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، أن عملية المعالجة تتم بأسس فنية سليمة عبر مقاول التسليم الذي يعمل على معالجة الامر من ناحية فنية دقيقة.





وأكمل: التطوير سيتم عبر آليتين، وهم التخريم ثم العزل، وذلك تحت إشراف كامل من الاثرين لضمان إتمام العملية بدقة بالغة.



وأكمل: الموضوع مهم وثمة تشققات لكنه ليس بالخطورة المقلقة، والرطوبة يجري معالجتها وتبقى نسبة 30% منها .





