بلوك ناعم.. أيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت آيتن عامر مرتدية بلوفر باللون الجملي، واضعة ميك أب رقيق علي وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يذكر أنه كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تعاونه مع الفنانة أيتن عامر في مسرحية جديدة، من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال أحمد فهمي، في بيان صحفي إنه يشارك آيتن عامر في بطولة المسرحية، المقرر عرضها في الفترة بين 1 فبراير حتى يوم 5 فبراير، مشيرًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضيرات لتنال إعجاب الجمهور.