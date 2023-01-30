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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

الليلة.. القمر يتوسط نجوم الثريا وكوكب المريخ الأحمر في ظاهرة فلكية فريدة

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية بديعة وفريدة وخلابة حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو الثريا، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

 

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد الليلة اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة ، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى.

 

وأوضح الدكتور تادرس، أنه يترائى القمر بين الثريا والمريخ مساء اليوم الأثنين 30 يناير يظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ 1:30 بعد منتصف الليل، ثم إلى يسار المريخ مساء غد الثلاثاء 31 يناير.

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ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

اقتران القمر مع الثريا

واقتران القمر مع الثريا كان يعني من الأشياء الهامة عند العرب قديما حيث كان هذا الاقتران له علاقة زمنية مع الأحوال الجوية، وقد ربط العرب قديما بين اقتران القمر مع نجم الثريا وبين ما يجري على الأرض من برودة وحرارة وتكاثر للنبات وقلة في الماء.

 

نجوم الثريا

الثريا هي عبارة عن عنقود من نجوم زرقاء ساخنة تكونت قبل حوالي 100 مليون سنة و كان العرب القدماء يتباركون بها ويتنورون بها.

وتحتل الثريا في السماء العربية مكانة واضحة ومهمة، فكلمة الثريا هي تصغير كلمة ثَروى، لما لنوئها من خير واستهلال لموسم الأمطار، كما أن العرب عرفتها باسم "النجم"، فكانت تقول ناء النجم وطلع النجم كناية عن الثريا.

 

الثريا أو الشقيقات السبع

الثريا أو الشقيقات السبع هي عنقود نجمي مفتوح يقع في كوكبة الثور فوق كتف الجبار الأيمن وهو أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة.

نجم الثريا موجود في مساحة تعادل أربعة أضعاف حجم القمر و هو بحالة البدر ولكن كثافة هذه النجوم منخفضة عن العناقيد الأخرى في السماء العديد من النجوم التي يزيد عددها عن 500 نجم يمكن أن نرى ستة أو سبعة نجوم من العناقيد بالعين المجردة.

ونسج الإغريق حول نجوم الثريا العديد من الأساطير فصوروها وكأنها سبع أخوات.

 

 المريخ الكوكب الأحمر يظهر بسماء مصر

ويعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر

جدير بالذكر أن المريخ يحتوي على أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو بركان جبل أوليمبوس الذي يبلغ ارتفاعه 24 كم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع قمة إفرست على الأرض.

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