مياه القاهرة تنفذ ندوات توعوية بمشاركة الجمعيات الأهلية

استكملت شركة مياه القاهرة الكبرى ندواتها التوعوية بمشاركة الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

صرح بذلك المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة التوسع في مجالات التوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومشاركة كافة مؤسسات الدولة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأضاف أن إدارة المشاركة المجتمعية بقطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة ، نظمت عدد من الندوات التوعوية وورش السباكة لتدريب رواد الجمعيات الأهلية (جمعية مصعب بن عمير – الأنوار الإسلامية الخيرية – عتريس الإسلامية) على أعمال صيانة الأدوات الصحية الخفيفة، للمحافظة على المياه ،وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة ( الخط الساخن 125 – مراكز خدمة العملاء – سيارات خدمة العملاء المتنقلة – خدمات تطهير الخزانات – القطع الموفرة والتى تعمل على ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%) وذلك لتعزيز الممارسات الإيجابية في إستخدام مياه الشرب.

أشار إلى أهمية استمرار كافة الإنشطة التوعوية على مستوى الشركة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتعظيم المردود الإيجابى والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالحفاظ على مياه الشرب.



