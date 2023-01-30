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رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هناك موجة من الطقس السيئ تبدأ الثلاثاء.

واضافت إيمان شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أنه اعتبارا من الثلاثاء يحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة، ما لا يقل عن ثماني درجات، متابعة أنه لا يجب أن ننخدع في الجو.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن أيضا تزيد نشاط الرياح، وترتفع سرعة الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الأمواج أربعة أمتار..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

الطقس الاحوال الجوية تسنيم خيري

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