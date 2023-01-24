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رئيس التحرير
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تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة عن إقرار البنك المركزي الروسي اعتماد الجنيه المصري بجانب ثماني عملات أخرى تضم الدرهم الإماراتي والريال القطري بالإضافة إلى دول الأسواق الاستهلاكية بقارة آسيا أمام الروبل كعملات تبادل تجاري.

 

تفاعل عدد كبير من المصريين بعد إعلان روسيا اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي، وإدراجه ضمن العملات التي سيتم تحديد سعر صرفها أمام الروبل الروسي.

 

إدراج الروبل الروسي في التعاملات 

وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن التخلي عن استخدام الدولار لن يكون بصورة مباشرة ولكنه سيكون بصورة تدريجية؛ لأن الدولار أكبر مكون لسلة العملات الدولية في الوقت الراهن.

 

وأضاف شوقي، خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن انضمام مصر لتجمع بنك التنمية «بريكس» الذي يضم «روسيا والصين والبرازيل والهند والإمارات»، واستخدام عملة بعيدًا عن الدولار سيساعد على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

تسنيم خيري البنك المركزي الروسي اعتماد الجنيه المصري الروبل الروسي الدولار

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