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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: اعتماد الجنيه المصري في روسيا يدعم التخلي عن الدولار بالتعاملات التجارية

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، تأثير قرار البنك المركزي الروسي لاعتماد الجنيه المصري مقابل سعر الروبل الروسي.

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البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف .. نواب: سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد .. فرصة لإعادة الاستقرار بالسوق .. واعتماد سلة عملات في الاحتياطي النقدي الحل الأفضل

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اقتصادي: إدراج المركزي الروسي الجنيه المصري بأسعار صرف العملات يوفر السلع الإستراتيجية

وأضاف "محمد البهواشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن خطوة اعتماد الجنية المصري لدى المركزي الروسي تدل أن الإقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، موضحاً أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا تجاوز الـ ٤,٧٠٠ مليار دولار سنوياً.

وتابع محمد البهواشي، أن التعامل بالجنية المصري والروبل الروسي سوف يدعم فكرة التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية بين الدولتين.

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