خبير: اعتماد الجنيه المصري في روسيا يدعم التخلي عن الدولار بالتعاملات التجارية

كشف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، تأثير قرار البنك المركزي الروسي لاعتماد الجنيه المصري مقابل سعر الروبل الروسي.

وأضاف "محمد البهواشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن خطوة اعتماد الجنية المصري لدى المركزي الروسي تدل أن الإقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، موضحاً أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا تجاوز الـ ٤,٧٠٠ مليار دولار سنوياً.

وتابع محمد البهواشي، أن التعامل بالجنية المصري والروبل الروسي سوف يدعم فكرة التخلي عن الدولار في التعاملات التجارية بين الدولتين.