زيادة التبادل التجاري.. خبير مصرفي: إدراج روسيا لـ الجنيه قرار مفيد لمصر|فيديو

خطوة إيجابية

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي الروسي اعتمد الجنيه المصري وقام بإدراجه في قائمة العملات الأجنبية.

وقال هاني أبو الفتوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "بموجب هذا القرار يتم السماح لمصر وروسيا استخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الاعتماد على الدولار".

وأضاف هاني أبوالفتوح: "مصر تستفيد كثيرًا من الخطوة الروسية"، مضيفا: "حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ حوالي 2.1 مليار دولار وفي تزايد مستمر".

وتابع هاني ابو الفتوح :" مصر تقوم بتصدير بضائع متنوعة إلى روسيا مثل الفواكه والخضروات، ومصر تستورد من روسيا الأخشاب وعربات السكك الحديد وغيرها من المنتجات".

وأكمل هاني أبو الفتوح:" توافر عملة الروبل الروسي في التبادل التجاري بين مصر وروسيا مفيد لنا"، مضيفا: "هذه الخطوة إيجابية للغاية".