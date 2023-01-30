عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عُمان تدافع بقوة عن مصر بعد شائعة فساد منتجات زراعية مورّدة للسلطنة

سلطنة عمان
سلطنة عمان

ردت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، على التشكيك في سلامة المنتجات الزراعية التي تستوردها من مصر، مؤكدة أن المعلومة غير صحيحة وأن كل الواردات للمنتجات الزراعية من جميع الدول تخضع للفحص والتحليل وفق برنامج رقابي غذائي مبني على تقييم منظومة المخاطر من الجهات المختصة بالوزارة .

وجاء ذلك ردا على تدوينة لأحد المواطنين شكك في سلامة المحاصيل المصرية. 

وانتشرت شائعات مفادها توقف سلطنة عمان عن أخذ عينات عن كل شحنة زراعية يتم تصديرها للسلطنة.

وأكد مركز سلامة وجودة الغذاء على سلامة جميع المنتجات الزراعية داخل سلطنة عمان المستوردة من الخارج خاصة القادمة من جمهورية مصر العربية.

ووفقا لموقع "الشبيبة" العماني، أوضح المركز في رده على المواطن "نود إفادتكم بأن المركز يتابع المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، ويقوم بالتحقق من إلتزام المنتجات ومطابقتها بالمواصفات القياسية المعتمدة".

وكان المواطن قد زعم قائلا: "ما مدى صحة تقارير تأتي من الخارج تؤكد أن منتجات الفواكه المصرية تسقى بمياه الصرف الصحي و تحمل الإصابه بفيروس سي و تسبب مرض السرطان.. هل تم فحصها بدقه في مختبراتنا!!".

واستطرد مركز سلامة وجودة الغذاء رده على التدوينة قائلا: " يقوم المركز بتحقّق من صحة الشهادات التي تصدر من الخارج وترافق الشحنات كما انه يتم تصديق هذه الشهادات من سفارات السلطنة بالخارج وهناك وفد من سلطنة عُمان زار جمهورية مصر العربية للإطلاع على مدى إلتزامها بمعايير سلامة المنتجات المصدرة للسلطنة".

وأضاف: "يوجد تبادل زيارات وخبرات بين المركز وهيئة الغذاء والدواء السعودية بالإضافة أن المختبر المركزي لسلامة الغذاء يوجد فيه أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي تمكنه من التأكد من سلامة وجودة المنتجات".

سلطنة عمان السرطان مصر المنتجات الزراعية مياه الصرف الصرف الصحى هيئة الغذاء والدواء الغذاء والدواء السعودية مركز سلامة وجودة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

موضوعات متعلقة

عوائد الأمن والاستقرار.. 700 مليار جنيه استثمارات بـ سيناء ومدن القناة.. إنفوجراف

ذكر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الأمور المستعصية

صفات النبي في القرآن وكتب السيرة.. أزهريون يحددون وصفا دقيقا لسيدنا محمد

من 5 محاور.. الحكومة تكشف الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

الحكومة تكشف عن خطة عاجلة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 

نواقض الوضوء .. احذر 9 مبطلات وتعلم كيفية الطهارة في 7 خطوات

وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك

لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة

ترشيحاتنا

دليل هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الإكزيما

التقديم بدأ .. تعرف على تفاصيل وظائف قطارات تالجو الجديدة

بينهم 12 فتاة |اعتقال أكثر من 1000 تاجر مخدرات فى دولة عربية

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.. موعدها وخطواتها وضوابطها

تظاهرة في حب شيخ الأزهر من الطلاب الوافدين بجناح معرض القاهرة للكتاب

عُمان تدافع بقوة عن مصر بعد شائعة فساد منتجات زراعية مورّدة للسلطنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بإطلالة جريئة.. شاهد

مش قلة نضافة.. علامة بالرقبة تؤكد إصابتك بمرض خطير

لذيذ ومغذي والولاد بيحبوه.. عصير البرسيم يتصدر السوشيال ميديا

يفعل المعجزات.. مكون خارق لعلاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الجسم

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ