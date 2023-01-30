عُمان تدافع بقوة عن مصر بعد شائعة فساد منتجات زراعية مورّدة للسلطنة

ردت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، على التشكيك في سلامة المنتجات الزراعية التي تستوردها من مصر، مؤكدة أن المعلومة غير صحيحة وأن كل الواردات للمنتجات الزراعية من جميع الدول تخضع للفحص والتحليل وفق برنامج رقابي غذائي مبني على تقييم منظومة المخاطر من الجهات المختصة بالوزارة .

وجاء ذلك ردا على تدوينة لأحد المواطنين شكك في سلامة المحاصيل المصرية.

وانتشرت شائعات مفادها توقف سلطنة عمان عن أخذ عينات عن كل شحنة زراعية يتم تصديرها للسلطنة.

وأكد مركز سلامة وجودة الغذاء على سلامة جميع المنتجات الزراعية داخل سلطنة عمان المستوردة من الخارج خاصة القادمة من جمهورية مصر العربية.

ووفقا لموقع "الشبيبة" العماني، أوضح المركز في رده على المواطن "نود إفادتكم بأن المركز يتابع المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، ويقوم بالتحقق من إلتزام المنتجات ومطابقتها بالمواصفات القياسية المعتمدة".

وكان المواطن قد زعم قائلا: "ما مدى صحة تقارير تأتي من الخارج تؤكد أن منتجات الفواكه المصرية تسقى بمياه الصرف الصحي و تحمل الإصابه بفيروس سي و تسبب مرض السرطان.. هل تم فحصها بدقه في مختبراتنا!!".

واستطرد مركز سلامة وجودة الغذاء رده على التدوينة قائلا: " يقوم المركز بتحقّق من صحة الشهادات التي تصدر من الخارج وترافق الشحنات كما انه يتم تصديق هذه الشهادات من سفارات السلطنة بالخارج وهناك وفد من سلطنة عُمان زار جمهورية مصر العربية للإطلاع على مدى إلتزامها بمعايير سلامة المنتجات المصدرة للسلطنة".

وأضاف: "يوجد تبادل زيارات وخبرات بين المركز وهيئة الغذاء والدواء السعودية بالإضافة أن المختبر المركزي لسلامة الغذاء يوجد فيه أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي تمكنه من التأكد من سلامة وجودة المنتجات".