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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة مهمة .. إجراء أوكراني جديد للتخفيف من أزمة نقص الطاقة

أزمة الطاقة في أوكرانيا
أزمة الطاقة في أوكرانيا

حثت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، المواطنين على استبدال المصابيح الكهربائية القديمة بمصابيح "ليد" الموفرة للطاقة مجانا في إطار مخطط يهدف إلى تخفيف نقص الطاقة الناجم عن الهجمات الروسية.

وأطلقت وزيرة الاقتصاد  الأوكرانية، يوليا سفيرينكو، برنامجا يدعمه الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى استبدال 50 مليون مصباح كهربائي.

وقالت سفيرينكو إن جميع البالغين سيكونون قادرين على استبدال خمس مصابيح متوهجة بخمس لمبات ليد من مكاتب البريد.

وأشارت إلى أن الهدف هو  خفض عجز الطاقة بمقدار الربع خلال في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية على البنية التحتية للطاقة والتي تركت ملايين الأوكرانيين بدون إضاءة أو مياه أو تدفئة.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، في إفادة صحفية أن "أوكرانيا تقاتل على الجبهات العسكرية والاقتصادية والطاقة".

وأكدت: "إنها خطوة مهمة للحد من الضغط على نظام الطاقة في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن مصباح ليد واحد يستخدم كهرباء أقل بثماني مرات من المصابيح القديمة.

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ويعد توفير الطاقة أمرا حيويا لمساعدة الأوكرانيين على اجتياز فصل الشتاء الأول منذ الحرب الروسية على بلادهم.

وقال مسؤولون حكوميون إن حوالي 40 ٪ من نظام الطاقة قد تضرر، وأن بعض محطات الطاقة الأوكرانية موجودة في الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

وقالت شركة أورينيرجو الوطنية لتشغيل الشبكة، اليوم الاثنين، إن عجز الطاقة "كبير" مع نمو الاستهلاك في بداية أسبوع العمل وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وفرضت عمليات قطع التيار الكهربائي المجدولة في جميع أنحاء البلاد.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا،  ماتي ماسيكاس، إن الكتلة المكونة من 27 دولة ستوفر ما يصل إلى 30 مليون مصباح إضاءة ليد، وستوفر فرنسا 5 ملايين لمبة أخرى.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضا مولدات ومعدات أخرى.

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