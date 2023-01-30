عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خريطة حفلات عيد الحب بالوطن العربى| عمرو دياب ضيف على قطر وأنغام فى الكويت

عمرو دياب
عمرو دياب

في 14 فبراير من كل عام، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" ، تقام الحفلات الغنائية للاحتفاء بهذه المناسبة الرومانسية.

ونرصد فى السطور التالية مواعيد وأماكن أبرز الحفلات في عيد الحب في عدد من الدول العربية..

حفل عمرو دياب


يحتفل النجم عمرو دياب بيوم عيد الحب هذا العام بحفل غنائي ضخم وسط جمهوره بدولة قطر وذلك يوم 14 فبراير المقبل على خشبة أحد المسارح الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته الرومانسية القديمة والحديثة والتي تتماشى مع مناسبة يوم عيد الحب العالمي "الفالنتين"، بالإضافة إلى أشهر أغنياته ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

txt

ظهور رومانسي | كنزي عمرو دياب برفقة حبيبها في أحدث صورة

txt

تدخن سرا.. تصرف صادم من أصالة فى كواليس برنامج سعودى أيدول.. شاهد

حفل أنغام 


تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي مساء يوم 9 فبراير من الشهر المقبل، وذلك وسط جمهورها بدولة الكويت.

ويقام أنغام بالكويت على هامش فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف والذي يضم حفلات غنائية لكوكبة كبير من نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي.

حفل محمد فؤاد

يحيى النجم محمد فؤاد حفلاً غنائياً فى لبنان السبت 11 فبراير، ضمن حفلات عيد الحب، والتى يشدو خلالها بباقة مميزة من أغنياته الرومانسية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

حفل هاني شاكر


يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية يوم 16 من شهر فبراير القادم بمناسبة عيد الحب.

وكان هاني شاكر قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل آخر في لبنان وتحديدًا يوم 11 من شهر فبراير القادم داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

حفل إليسا ومروان خوري 


تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم 11 فبراير المقبل وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بلبنان.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفل النجم اللبناني مروان خوري، ويقام هذا الحفل للاحتفال وسط الجمهور بعيد الحب العالمي “الفلانتين”، ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل العديد من الأغنيات الرومانسية التي تتماشى مع هذا اليوم بجانب باقة من أجمل الأغاني الجديدة والقديمة لهما التي يتفاعل معها الجمهور.

حفل جنات

تستعد النجمة المغربية جنات؛ لإحياء حفل غنائى على المسرح الكبير بـ دار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الحب 2023.

ومن المقرر أن يكون حفل جنات فى عيد الحب 2023 يوم 16 فبراير المقبل.

وينتظر جمهور جنات أن تقدم له النجمة المغربية باقة من أفضل أغانيها التى اشتهرت بها منها "اللى بينى وبينك" وغيرها من الأغانى.

 

الهضبة عمرو دياب عمرو دياب كنزي عمرو دياب محمد فؤاد أنغام في الكويت النجم محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

بدون أي إجراءات.. السعودية تعلن عن تأشيرة جديدة لأداء العمرة

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات

متفحم داخل سيارة .. لغز اطلاق النارعلىمصري في إيطاليا

رفض ويجان والنصر السعودي.. شوبير يتحدث عن عروض "شناوي الأهلي"

أشهر 5 سيارات في السوق المصري فئة الـ 500 ألف جنيه

بعد جلسة مطولة| رئيس النواب مشيدا بوزير النقل: إجاباته اتسمت بالموضوعية والمنهجية

ضربة قوية .. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول فيديو من حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني على عارضة أزياء

وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتاني لبحث التعاون العسكري

الضحية 13.. حقنة مضاد حيوي تنهي حياة صغير في أسيوط

لا طبيعي ولا قيصري.. "الولادة" تتسبب في بكاء بلوجر شهيرة| فيديو مؤثر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتاني لبحث التعاون العسكري

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ