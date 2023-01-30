خريطة حفلات عيد الحب بالوطن العربى| عمرو دياب ضيف على قطر وأنغام فى الكويت

في 14 فبراير من كل عام، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" ، تقام الحفلات الغنائية للاحتفاء بهذه المناسبة الرومانسية.

ونرصد فى السطور التالية مواعيد وأماكن أبرز الحفلات في عيد الحب في عدد من الدول العربية..

حفل عمرو دياب



يحتفل النجم عمرو دياب بيوم عيد الحب هذا العام بحفل غنائي ضخم وسط جمهوره بدولة قطر وذلك يوم 14 فبراير المقبل على خشبة أحد المسارح الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته الرومانسية القديمة والحديثة والتي تتماشى مع مناسبة يوم عيد الحب العالمي "الفالنتين"، بالإضافة إلى أشهر أغنياته ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

حفل أنغام



تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي مساء يوم 9 فبراير من الشهر المقبل، وذلك وسط جمهورها بدولة الكويت.

ويقام أنغام بالكويت على هامش فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف والذي يضم حفلات غنائية لكوكبة كبير من نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي.

حفل محمد فؤاد

يحيى النجم محمد فؤاد حفلاً غنائياً فى لبنان السبت 11 فبراير، ضمن حفلات عيد الحب، والتى يشدو خلالها بباقة مميزة من أغنياته الرومانسية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

حفل هاني شاكر



يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية يوم 16 من شهر فبراير القادم بمناسبة عيد الحب.

وكان هاني شاكر قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل آخر في لبنان وتحديدًا يوم 11 من شهر فبراير القادم داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

حفل إليسا ومروان خوري



تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم 11 فبراير المقبل وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بلبنان.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفل النجم اللبناني مروان خوري، ويقام هذا الحفل للاحتفال وسط الجمهور بعيد الحب العالمي “الفلانتين”، ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل العديد من الأغنيات الرومانسية التي تتماشى مع هذا اليوم بجانب باقة من أجمل الأغاني الجديدة والقديمة لهما التي يتفاعل معها الجمهور.

حفل جنات

تستعد النجمة المغربية جنات؛ لإحياء حفل غنائى على المسرح الكبير بـ دار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الحب 2023.

ومن المقرر أن يكون حفل جنات فى عيد الحب 2023 يوم 16 فبراير المقبل.

وينتظر جمهور جنات أن تقدم له النجمة المغربية باقة من أفضل أغانيها التى اشتهرت بها منها "اللى بينى وبينك" وغيرها من الأغانى.