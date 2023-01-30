عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصندوق العربي للمعونة الفنية ينظم حفل استقبال على شرف الطلبة الأفارقة

صدى البلد

نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية بمقره بالمعادي اليوم الإثنين 30 يناير حفل استقبال على شرف 98 طالبا من 25 دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة.

وحضر الحفل سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي ينتمي لها الطلاب في جمهورية مصر العربية وهي: إفريقيا الوسطى، السودان، الصومال، القمر المتحدة، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، النيجر، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، تنزانيا الإتحادية، توجو، جنوب السودان، رواندا، زامبيا،غينيا بيساو، غينيا كوناكري، كينيا، ليبريا، مالاوي، مالي، مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.

وفي بداية الحفل، ألقى السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية كلمة عبر خلالها، عن الترحيب بالحضور، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح مؤكداً على دعمه الكامل للأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة التي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح كوادر الدول الإفريقية.

واستعرض خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2023 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، والتي تتضمن تقديم 98 منحة دراسيه للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلي تنظيم 33 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها او بالدول العربية.

من جانبه وجه سفير الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الافريقي محمدو لبرنغ، في كلمته الشكر للصندوق على مهامه النبيلة التي تتمثل في بناء الكوادر البشرية الافريقية التي تحتاج للتأهيل الفني في شتي المجالات، من أجل غد افضل لاطفال افريقيا. كما هنأ الطلاب على قبولهم و تمني لهم التوفيق في دراستهم.

كما وجه السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية الشكر للصندوق على المهام التي يقوم بها من أجل دعم الكوادر الإفريقية، مؤكداً دعم مصر لهذا الجهاز العربي الإفريقي الهام، كما شكر  الحاضرين و تمني لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.

بدورهم، أكد الحضور على شكرهم وامتنانهم للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وكذا على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق، كما أكدوا على استحسانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على  المنح الدراسية مع تمنياتهم بأن ينظم هذا اللقاء سنوياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

ترشيحاتنا

أكبر مفاجآت الميركاتو.. جواو كانسيلو يقترب من الانتقال لـ بايرن ميونخ

لوبا الحلو تظهر مع أسد على الهواء: "بربيهم في البيت مثل الكلاب"

وزير التعليم للمدارس: ممنوع ربط إعلان النتيجة بدفع المصروفات

بيان عاجل من روسيا بشأن نشر أمريكا أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

مفاجأة في سعر جرام عيار 21.. ونصيحة عند شراء سبائك الذهب| تفاصيل

بعد إصابته بأزمة قلبية.. تطورات الحالة الصحية للمطرب أبو الليف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشركة بريئة.. أمّ مصدومة من مخبوزات معبأة شهيرة في السوق| اِعرف السبب

مكون بسيط يحول كوب القهوة مضاد حيوي طبيعي.. تفاصيل

اوعى تتجاهله ..عرَض يظهر في 80% من الحالات قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

كارثة جديدة | علامة غير متوقعة في اللحمة تؤكد أنها فاسدة..أرميها فورا

فيديو

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ