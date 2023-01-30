الصندوق العربي للمعونة الفنية ينظم حفل استقبال على شرف الطلبة الأفارقة

نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية بمقره بالمعادي اليوم الإثنين 30 يناير حفل استقبال على شرف 98 طالبا من 25 دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة.

وحضر الحفل سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي ينتمي لها الطلاب في جمهورية مصر العربية وهي: إفريقيا الوسطى، السودان، الصومال، القمر المتحدة، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، النيجر، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، تنزانيا الإتحادية، توجو، جنوب السودان، رواندا، زامبيا،غينيا بيساو، غينيا كوناكري، كينيا، ليبريا، مالاوي، مالي، مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.

وفي بداية الحفل، ألقى السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية كلمة عبر خلالها، عن الترحيب بالحضور، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح مؤكداً على دعمه الكامل للأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة التي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح كوادر الدول الإفريقية.

واستعرض خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2023 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، والتي تتضمن تقديم 98 منحة دراسيه للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلي تنظيم 33 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها او بالدول العربية.

من جانبه وجه سفير الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الافريقي محمدو لبرنغ، في كلمته الشكر للصندوق على مهامه النبيلة التي تتمثل في بناء الكوادر البشرية الافريقية التي تحتاج للتأهيل الفني في شتي المجالات، من أجل غد افضل لاطفال افريقيا. كما هنأ الطلاب على قبولهم و تمني لهم التوفيق في دراستهم.

كما وجه السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية الشكر للصندوق على المهام التي يقوم بها من أجل دعم الكوادر الإفريقية، مؤكداً دعم مصر لهذا الجهاز العربي الإفريقي الهام، كما شكر الحاضرين و تمني لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.

بدورهم، أكد الحضور على شكرهم وامتنانهم للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وكذا على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق، كما أكدوا على استحسانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية مع تمنياتهم بأن ينظم هذا اللقاء سنوياً.