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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض ويجان والنصر السعودي.. شوبير يتحدث عن عروض "شناوي الأهلي"

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود عروض قوية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي وعن رغبته في البقاء في النادي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الأهلي يعلن تلقي محمد الشناوي عرضين للاحتراف من ويجان الإنجليزي والنصر السعودي خلال انتقالات يناير، لكنه استجاب لرغبة النادي لحاجته لخدماته ووضع مصلحة الأهلي ليضرب مثلًا في الإخلاص ويعكس قيمته الكبيرة وحبه للنادي".

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، أكثر من عرض احتراف خارجي خلال الفترة الماضية، أبرزها من نادي النصر السعودي، ونادي ويجان الإنجليزي.

وأضاف عبد الحفيظ أن الشناوي وضع مصلحة الأهلي أولًا، وآثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها، وهذا شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الأهلي الذي ضرب مثلًا في الإخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده، وإصراره على الاستمرار في مواصلة المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات للأهلي وإسعاد جماهيره.

وقال مدير الكرة إن الروح التي تعامل بها الشناوي وعدم تأثره بالإغراءات المالية تعكس قيمته الكبيرة عند الأهلاوية، مسؤولين وجماهير، وإن ردة فعله تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت كانت وستظل محل تقدير عند كل قيادات النادي، وفي مقدمتهم محمود الخطيب الذي أثنى على الشناوي بشدة.

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