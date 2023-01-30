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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تطلق صاروخا لاكتشاف كويكب قيمته 70 ألف ضعف الاقتصاد العالمي .. فما القصة؟

ناسا تطلق صاروخ
ناسا تطلق صاروخ لكويكب قيمته 70 الف ضعف الإقتصاد العالمي

أعلنت وكالة ناسا للفضاء عن موعد إطلاق صاروخ بهدف استكشاف كويكب تساوي قيمته 70 ألف ضعف الإقصاد العالمي.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن صاروخ "سبيس اس فلكون" - الذي يحمل معدات علمية حساسة- سيطلق في أكتوبر 2023 من  قاعدة ناسا بولاية فلوريدا.

3 سنوات مدة سفره

واوضح الموقع الخاص بوكالة ناسا للفضاء، أن الصاروخ سيسافر عبر الفضاء لمدة زمنية ستصل لـ 3 سنوات ونصف، قبل ان يصل إلى كويكب يطلق عليه أسم " الروح" وذلك بحسب تسميته عبر برنامج ناسا الفضائي.

الصاروخ ممزمع إطلاقه

وأوضحت الوكالة الفضائية، ان الصاروخ المزمع إطلاقه قبل نهاية هذا العام، سيقضي حاولي 21  شهر لمراقبة الكويكب السالف ذكره، الذي تأمل وكالة ناسا على فهم المزيد عن تكوينه و تاريخه.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ، تم اكتشاف الكويكب " الروح" بواسطة العالم الإيطالي Annibale de Gasparis في عام 1852.

قمته تساوي 70 الف ضعف الاقتصاد العالمي

ويعتقد  أن الكويكب  يتكون  في الغالب من الحديد والنيكل ، وبختلف عن الكويكبات الأخرى التي تتكون إلى حد كبير من الصخور والجليد ، مما يشير إلى أنه قد يكون اللب المتبقي لكوكب أولي حاول تكوينه منذ مليارات السنين.

الكويكب

وأوضحت الوكالة الفضائية ان قيمة هذا الكويكب تساوي حوالي 10 كوينتيليون دولار ، أي أكثر من 70 ألف ضعف القيمة الحالية للاقتصاد العالمي بأكمله.

ناسا وكالة ناسا صاروخ كويكب الإقصاد العالمي وكالة الفضاء الأمريكية

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