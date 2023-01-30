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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. مسئول روسي كبير يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ أمريكا

مسئول روسي كبير يدعو
مسئول روسي كبير يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ أمريكا

دعا أندري جوروليوف، عضو مجلس الدوما الروسي والقائد العسكري السابق، بلاده إلى توجيه ضربة نووية لـ أمريكا.

وأدلى جوروليوف، بهذه التصريحات خلال مناقشة في برنامج تم بثه على قناة “روسيا-1” الحكومية.

وقال عضو مجلس الدوما الروسي، إن “الأمريكيين لن يعودوا إلى رشدهم حتى يصابوا بقنبلة نووية على جمجمتهم".

وأضاف أن الضربة الروسية باستخدام أسلحة نووية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا لضمان سلام دائم.

وقال جوروليوف: "لا توجد طريقة أخرى للتحدث مع هؤلاء الحمقى”، مضيفا أن “الناس حاولوا دون جدوى إقناعه بخلاف ذلك”.

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وأضاف عضو مجلس الدوما الروسي: "اليوم، بالنظر إلى مبادرتنا الاستراتيجية، جنبًا إلى جنب مع نجاحاتنا الحالية، أريد بشدة أن نتصور المستقبل. يجب أن نضع خططًا تتجاوز الأفق حتى نعرف ما سيحدث في سنة واحدة ، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات، ونتحرك بقسوة نحو ذلك في هذا النموذج”.

وقال: "سنفوز بنسبة 100 في المائة. أين؟ في كل مكان! وهذا لا يتعلق إلى حد بعيد بأوكرانيا. في كل مكان!"

وتابع جوروليوف حديثه قائلاً إن روسيا بلد يجلب السلام إلى العالم.

واشنطن أمريكا روسيا اسلحة نووية الدوما الروسي

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