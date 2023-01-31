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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إشعاله فتيل الحرب في أوكرانيا.. هل يؤجج الناتو الصراع في آسيا؟

صدى البلد

بدأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج رحلة تستغرق أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع، حيث تناول التهديدات العسكرية من الصين وكوريا الشمالية، بينما كان يسعى إلى تعميق العلاقات السياسية للحلف مع كبار حلفائه الآسيويين.

وتسلط زيارة رئيس حلف شمال الأطلنطي إلى كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع الضوء على الأولوية الاستراتيجية للحلف للرد على الصين وكوريا الشمالية، مع معالجة التأثير العالمي للحرب الروسية في أوكرانيا.

بدأ ستولتنبرج رحلته في كوريا الجنوبية يوم الأحد واستقبله كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين في سول. وخلال اجتماعه مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، تحدث ستولتنبرج عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية "المتهورة".

تحديات الناتو "عالمية"

وقال ستولتنبرج أيضًا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، وأضاف أن هذا يسلط الضوء على مدى "الترابط" بين أوروبا وآسيا. ونفت كل من كوريا الشمالية وروسيا أن تكون بيونج يانج تقدم أي مساعدة.

كما حث الأمين العام لحلف الناتو كوريا الجنوبية على "تكثيف مسألة الدعم العسكري" لأوكرانيا، وحث سول على إعطاء الضوء الأخضر لصادرات الأسلحة المباشرة وإلغاء القاعدة الخاصة بإرسال الأسلحة إلى مناطق الصراع.
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يعقد رئيس الناتو مزيدًا من الحوارات الأمنية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومسؤولين آخرين في طوكيو.

وصف جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لأوروبا وحلف الناتو في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وزميل كبير مساعد حاليًا في مركز الأمن الأمريكي الجديد، رحلة ستولتنبرج الآسيوية بأنها واحدة من "الطمأنة" للشركاء الآسيويين.

وقال إن "وجود ستولتنبرج في طوكيو سيظهر أن الناتو حريص على تعزيز شراكته مع آسيا".
وأضاف أن "هذه الزيارات تدل أيضًا على الوحدة لأنها تظهر أن الناتو وآسيا على استعداد للعمل معًا. هذه الرحلة تشير إلى شراكة أقوى تسعى للتعامل مع نفوذ الصين وكوريا الشمالية وروسيا في آسيا".

في غضون ذلك، وصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة ستولتنبرج بأنها "مقدمة للمواجهة والحرب لأنها تجلب السحب المظلمة من"الحرب الباردة الجديدة "إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأبدت الصين وكوريا الشمالية مشاعر مماثلة بعد قمة الناتو العام الماضي. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة ، تشانج جون، قبل القمة: "إن توسعات الناتو الخمسة باتجاه الشرق بعد الحرب الباردة لم تفشل فقط في جعل أوروبا أكثر أمنًا، ولكنها أيضًا بذرت بذور الصراع".

الناتو اسيا اليابان الصين بيونج يانج كوريا الشمالية

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