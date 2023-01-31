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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 31 يناير 2023

صدى البلد

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية هند النعساني  ، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 31-1-2023

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شتوي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري  وبارد على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء .

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-1-2023


القاهرة الصغرى.     10. والعظمى 18


الإسكندرية الصغرى 11. والعظمى 17


الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19


الغردقة الصغرى 13.    والعظمى 24


المنيا الصغرى 7.   والعظمى. 18

سوهاج.        8.  والعظمى  18

أسوان.        10.  والعظمى 24

الأرصاد الجوية الغردقة الاسماعيلي البرودة الاسكندرية

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