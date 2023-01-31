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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل بالمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سفارة سلطنة بروناى دار السلام أفادت  بأنه تم فتح باب التسجيل في المنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام للعام الدراسى 2023 ـ 2024، علمًا بأن آخر موعد للتقدم 15 فبراير 2023، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالي 

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التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على المنح المقدمة من جامعة بأوزبكستان

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التعليم العالي توضح معايير اختيار الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

وبعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها جميع المستندات المطلوبة، يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالى: “7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع”.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

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