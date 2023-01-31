التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل بالمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سفارة سلطنة بروناى دار السلام أفادت بأنه تم فتح باب التسجيل في المنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام للعام الدراسى 2023 ـ 2024، علمًا بأن آخر موعد للتقدم 15 فبراير 2023، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالي

وبعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها جميع المستندات المطلوبة، يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالى: “7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع”.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.