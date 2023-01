إشادة فنية بمسلسل The Last of Us بعد طرحه

تستعدّ منصة OSN+ لعرض عدد كبير من المسلسلات والأفلام في فبراير المقبل، بعد أن انطلقت في هذا الموسم.



وعرضت المنصة ، في بداية العام المسلسل The Last of Us الذي أثار حفل عرضه الأول إعجاب الجميع ليثبت أنه نسخة متقنة الإنتاج عن اللعبة الشهيرة، ولا يزال العمل الذي نال استحسان النقاد يحقق نموًا في أعداد المشاهدين.



وسيكون مشاهدو OSN على موعد مع مزيد من الإثارة في شهر فبراير بمجموعة رائعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام والبرامج.





وتدور الأحداث حول استئجار الناجي المتمرس "جويل" لتهريب الفتاة "إيلي" ذات الـ14 عاماً، من منطقة حجر صحي إجباري، في مهمة تبدأ محدودة وسرعان ما تتطور إلى رحلة وحشية مفجعة، حيث تضطر الشخصيتان إلى اجتياز الولايات المتحدة، والاعتماد على بعضهما البعض من أجل البقاء.



المسلسل من تأليف وإنتاج كريج مازين ونيل دروكمان، ويقوم بدور البطولة كلٌ من بيدرو باسكال في دور "جويل"، وبيلا رامزي في دور "إيلي"، وجابرييل لونا في دور "تومي"، وآنا تورف في دور "تيس"، ونيكو باركر في دور "سارة"، "ابنة "جويل" صاحبة الـ14 ربيعاً من عمرها.