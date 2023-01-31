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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقات ورحلات .. جامعة القاهرة تنظم مجموعة من الأنشطة الطلابية خلال الاجازة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في إطار مشروع اعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

وتتنوع  خريطة الأنشطة الطلابية ، بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

و تشمل  خريطة الأنشطة الطلابية ، مشاركة طلاب الجامعة في عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم، إلى جانب المشاركة في عدد من معسكرات التدريب والبطولات منها: معسكر إعداد الكليات المشاركة في مهرجان الجوالة والمرشدات، واللقاء القمي للجوالين المقام بجامعة الوادي الجديد، والمشاركة في بطولة الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعي 50 في التايكوندو، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة السلة، والبلياردو.

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من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل أيضًا تنظيم زيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمشاركة في لقاء الجامعات لطلاب الاتحادات الطلابية بمعهد القادة العربي والمقامة بمدينة الأقصر، والمشاركة في دعوة وزارة الشباب لقطار الشباب لرحلة الأقصر وأسوان، وزيارة إلى أكاديمية الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة 71، وزيارة إلى المعرض الجوي للقوات المسلحة في إطار تعزيز روح الانتماء للوطن وزيادة الوعي لدى الطلاب، إلى جانب رحلات لعدد من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، والمصانع الكبيرة التى تم افتتاحها في الفترة السابقة بما يعزز روح الانتماء للوطن وزيادة الوعي لدى الشباب.

كما يشارك طلاب جامعة القاهرة في مسابقة إبداع 11 للتصفيات النهائية في المجال الثقافي لدوري المعلومات على مسرح وزارة الشباب، بالإضافة إلى بدء الفعاليات للأنشطة الثقافية والعلمية بنادي العلوم  في مجال النشاط الفني، وعمل ورش فنية في مجالات الرسم والتصوير الزيتي للفنون التشكيلية، واستمرار عمل البروفات الخاصة بالفنون الشعبية للمشاركة في مسابقة إبداع 11، إلى جانب تدريب المسرح والموسيقى والغناء والإنشاد الديني والترانيم.

 

 

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